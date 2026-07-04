Údery v týlu nejsou akční film. Velitel ruské legie odhalil, co rozhoduje o úspěchu

„Operaci, kterou v zimě provedli naši lidé přímo na ruském území, předcházely měsíce příprav,“ popsal portálu Business Insider zástupce velitele legie s bojovou přezdívkou Cézar.
Legie podrobnosti o zničení šesti plynových distribučních stanic společnosti Gazprom v Moskevské a Tverské oblasti oznámila až nyní. Podle Cézara měsíce mlčela, protože nejprve musela dostat své operativce z Ruska na Ukrajinu. Pokud by je ruské úřady dopadly, hrozily by jim dlouholeté tresty vězení nebo ještě horší osud.
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Operace nesla krycí název Pochodeň, který odkazuje na spojeneckou invazi do severní Afriky za druhé světové války a zároveň symbolizuje ruský energetický sektor. Přípravy začaly zhruba rok před útokem. Operativci nejprve shromažďovali zpravodajské informace, vyhodnocovali rizika a hledali nejslabší místa vybraných cílů.
Podle Cézara mají lidé o podobných akcích často zkreslené představy. „Lidé si sabotážní operace představují jako akční příběhy plné adrenalinu. Ve skutečnosti je to ale téměř přesný opak,“ uvedl.
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„Nejdůležitější je zachovat klid, držet se plánu a vědět, kdy operaci odložit nebo zrušit. Právě to rozhoduje o úspěchu, nebo neúspěchu,“ dodal.
Do operace se podle Cézara zapojila rozsáhlá síť operativců rozmístěných po celém Rusku, které legie připravovala na dálku. Útoky podle něj citelně poškodily zasaženou infrastrukturu a přinutily ruské bezpečnostní složky přesunout část svých sil k ochraně dalších objektů. Zároveň naznačil, že podobné akce budou pokračovat.
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Legii Svoboda Ruska založili v březnu 2022 Rusové, kteří se postavili proti ruskému režimu. Běžně působí samostatně, při bojových operacích a speciálních misích se ale řídí velením ukrajinské vojenské rozvědky HUR.
Cézar tvrdí, že řady legie se navzdory vysokému riziku dál rozrůstají. „Každý den, každý týden i každý měsíc náš pluk roste,“ řekl. Podle něj má legie nyní několik tisíc členů. „Mnoho lidí už jasně chápe, že Putin zničil Rusko. Nezničil jen Ukrajinu, ale skutečně zničil i Rusko,“ míní.
Ukrajina své údery na cíle v hloubi Ruska v posledních týdnech zesílila. Útočí zejména na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu ve snaze oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropy. Nálety na rafinérie způsobily v ruských regionech palivovou krizi.