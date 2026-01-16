Zimní pohroma na Ukrajině. Nefunguje už pořádně žádná elektrárna, školy zavírají

„Státní podniky, obzvláště železnice a Naftogaz, musí nezbytně zajistit, aby během topné sezony 2025 až 2026 bylo obstaráno dostatečné množství elektřiny, která je potřeba k pokrytí nejméně padesáti procent celkové spotřeby,“ řekl Šmyhal podle stanice ntv.
Nesdělil žádné informace o tom, kolik elektřiny v současnosti Ukrajina vyrábí a dováží. Tyto údaje Kyjev kvůli válce tají.
Ukrajina kvůli situaci připravuje online jednání se spojenci z kontaktní skupiny pro Ukrajinu, která by se složité energetické situaci věnovala.
Premiérka Julija Svyrydenková pověřila ministra zahraničí Andrije Sybihu, aby ve spolupráci s ministerstvem energetiky schůzku kontaktní skupiny připravili. Termín jednání zatím Kyjev neoznámil.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko v pátek oznámil, že kvůli ruským úderům na energetický sektor je v metropoli mimořádně složitá situace, takže je nezbytné uzavřít školy. „Počínaje 19. lednem zůstanou školy v hlavním městě uzavřené do 1. února,“ napsal Kličko na Telegramu.
Správa metropole rovněž uvedla, že v zájmu energetických úspor sníží intenzitu městského osvětlení na zhruba jednu pětinu.
Bunkry z matrací
Ruské vzdušné útoky uvrhly minulý týden polovinu Kyjeva do tmy a chladu, přičemž Kličko vyzval obyvatele, aby dočasně odjeli, pokud mohou. Šest dní poté zůstalo téměř 300 obytných výškových budov v metropoli bez dodávek tepla, oznámil ve čtvrtek Kličko.
V Kyjevě po západu slunce ozařují světla aut a čelovky chodců jinak zamrzlé potemnělé ulice, popsala agentura AFP. Zvuky ruských dronů se podle ní mísí s hučením generátorů. Obyvatelé se neodvažují zvednout zraky k hrozbě nad nimi, pohledy upírají na cestu, aby neuklouzli.
Podle AFP Ukrajinci cvičí v posilovnách při svíčkách, nechávají si stříhat vlasy při světle čelovek a regály v supermarketech kontrolují pomocí světla z mobilů.
Ledničky v domácnostech slouží bez elektřiny jako police a balkony jako mrazáky, pokračuje AFP. Učitelka hry na klavír Jevhenija žije v bytě, kde se teplota v jednu chvíli pohybovala kolem 12 stupňů Celsia.
Vytápění domu závisí na městské elektrické síti a vypíná se při každém výpadku proudu – záložní akumulátory nemají kapacitu, aby standardní dodávky nahradily.
„Jsme bez proudu dvanáct hodin,“ řekla Jevhenija a dodala, že s každou hodinou bez elektřiny se teplota v obývacím pokoji snižuje. „S každým dalším dnem se blížíme k nule,“ popsala učitelka. Nakonec si vytvořila tepelnou kapsu vybudováním bunkru z matrací, kam se uchyluje společně se svou kočkou. Teplota uvnitř dosahuje 24 stupňů Celsia. „Napadlo mě to o půlnoci,“ svěřila se dvaatřicetiletá žena, jíž účinnost opatření překvapila. „Chtěla jsem jen nějaký pocit bezpečí, dětství,“ dodala.
Stanice nezlomnosti
Město mezitím postavilo velké, vytápěné stany, kde si lidé mohou dát například teplé jídlo. Takzvané stanice nezlomnosti ukrajinské úřady začaly provozovat už v roce 2022, kdy země čelila v zimě kvůli ruským útokům rozsáhlým výpadkům v dodávkách elektřiny, topení a vody. Lidé se v nich mohou ohřát, nabít si mobilní elektronická zařízení, občerstvit se. Zimou a výpadky proudu kvůli ruským útokům ale netrpí jen Kyjevané.
Podle agentury Ukrinform je takových stanic nezlomnosti v současné době po celé Ukrajině v provozu kolem 7000. Stanice BBC popisuje i „vlaky nezlomnosti“, jejichž cílem je posílit morálku Ukrajinců a poskytnout jim určitý komfort v době, kdy čelí ruským útokům a mrazům.
Teploty tento týden v Kyjevě klesly až k minus 19 stupňům Celsia. Jedna taková speciální souprava se podle BBC nachází na nádraží na předměstí Kyjeva. „Bydlím v novostavbě v 17. patře, ale nejezdí výtah a nemáme elektřinu ani vodu,“ svěřila se BBC ve vlaku Alina, zatímco si její syn hrál s hračkami, které poskytly mezinárodní organizace, jež pomáhají s provozem této služby.
Julija Mychajljuková a její partner Ihor Hončaruk zase popsali, že jim došla energie ve všech powerbankách. Velké akumulátory, které si rodiče ročního syna pořídili - podobně jako mnoho dalších obyvatel města - jim v současné době nejsou k ničemu, pokud jde o topná zařízení, protože se rychle vybíjejí, popsala BBC. Pár proto obléká syna do několika vrstev oblečení a o víkendu se chystá uposlechnout Kličkovu výzvu a odjet na čas k rodičům mimo Kyjev.
Škvíry v oknech ucpané pomocí plyšáků
Portál The Kyiv Independent píše, že Ukrajinci používají všechno možné - od plyšových hraček k ucpávání škvír v oknech až po starobylé metody vytápění. Třiatřicetiletý kameraman Andrij Tartyšnikov si v bytě přitápí plynovým sporákem, který funguje i při výpadcích elektřiny.
„Zapnu sporák, položím na něj cihlu a nad ni velký prázdný litinový hrnec. Po několika hodinách se teplota zvýší asi o čtyři stupně. Ráno tady bylo 12 stupňů, teď je 16,“ popsal. V noci přespává u otce mimo město.
Sedmatřicetiletá Julija Solonková proměnila jeden pokoj bytu v teplé útočiště pro své dvě dcery, z nichž jedné je devět a druhé dva roky. Prostor vystlala dekami a hračkami, nad postel umístila závěs.
„Pověsila jsem hromadu oblečení u vchodu do pokoje, aby se udrželo teplo. Podlaha je teplá, protože dole je laboratoř a neustále běží generátor. Polštáře, deky a všechny plyšové hračky, které máme, jsme nacpali do každé možné mezery,“ řekla ukrajinskému webu.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a její vojenskou výrobu.
Poslední ruské útoky na energetická zařízení ale měly kumulativní účinek a situace je horší než dříve, uvedla BBC. Kličko tento týden prohlásil, že situace v Kyjevě je ohledně dodávek tepla a energií nejhorší od začátku ruské invaze.
Zelenskyj ve středu avizoval vyhlášení stavu nouze v energetickém sektoru. „Právě teď je situace nejsložitější za celou válku, pokud jde o dodávky energií a vytápění v několika hlavních regionech,“ uvedl ředitel ukrajinského Centra pro energetický výzkum Oleksandr Charčenko. „Je to pokus zlomit lidi,“ míní.
Energetici se mezitím snaží opravovat poškozené elektrárny a další zařízení, ale podle jednoho z inženýrů jsou v nouzovém režimu. Úřady opakovaně vyzývají obyvatele, aby nepoužívali zařízení s vysokou spotřebou, protože když se dodávky elektřiny obnoví, prudký nárůst poptávky způsobí další kolaps systému, dodala BBC.
Navzdory těžkostem zůstává většina lidí v Kyjevě stoická a připravena se s obtížemi vyrovnat, napsala BBC a podotkla, že i na ukrajinské poměry mimořádně chladná zima nepotrvá déle než pár měsíců a energetická krize poleví. Nejvíce se však podle ní Ukrajinci obávají, že konec války je stále v nedohlednu a dále budou umírat lidé.