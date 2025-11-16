Zlikvidovali jsme 57 ukrajinských dronů, nejvíc nad Samarskou oblastí, tvrdí Rusko

  7:15
Ruská protivzdušná obrana zlikvidovala v noci na neděli 57 útočících ukrajinských bezpilotních letounů. Nejvíce jich mířilo nad Samarskou oblast, celkem jich tam bylo sestřeleno 23. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dalších 17 dronů sestřelilo Rusko nad Volgogradskou oblastí, menší počty pak nad pěti dalšími oblastmi, uvedlo ministerstvo obrany na Telegramu. K metropoli Moskvě se tentokrát žádný ukrajinský letoun nepřiblížil.

Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země.

Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko

Ukrajina v posledních měsících stále častěji cílí své údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku prodejem ropy a plynu.

