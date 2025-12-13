Podle prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo Rusko na Ukrajinu 450 dronů a 30 střel. „Útok se zaměřil především na náš energetický systém, na jih a Oděskou oblast,“ uvedl Zelenskyj. Zdůraznil, že tisíce rodin v celé zemi jsou bez elektřiny. Bez proudu je podle deníku Ukrajinska pravda velká část samotné Oděsy
Problémy s výpadky energetiky potvrdil i šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. „Oděská oblast prožívá jeden z nejmasivnějších leteckých útoků nepřítele,“ napsal Kiper na Telegramu. „V důsledku úderů vznikly požáry, byly poškozeny administrativní budovy a energetické objekty. Záchranáři pracují na likvidaci následků,“ dodal s tím, že útok stále pokračuje..
Ukrajinského námořnictvo uvedlo, že ruské údery poškodily i tři Turky vlastněné lodě, z toho jednu převážející potravinové zásoby. Agentura Reuters připomíná, že to je několik dní poté, co Moskva pohrozila, že „odřízne Ukrajinu od moře“. Útok přišel v době, kdy se turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Turkmenistánu.
Gubernátor ruské Saratovské oblasti Roman Busargin oznámil, že dva lidé zemřeli v noci na sobotu při dronovém útoku v ruské Saratovské oblasti. Podle něj byly poškozeny „objekty civilní infrastruktury“, včetně několika bytů v jednom domě.
Ukrajinský portál RBK-Ukrajina, který se odvolává na svědectví místních obyvatel, uvedl, že nad Saratovskou rafinerií vidět výbuchy. Rafinérie přitom nedávno obnovila provoz po jiném ukrajinském dronovém útoku.
Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana v noci sestřelila 28 z celkových 41 ukrajinských dronů nad Saratovskou oblastí. Úřad ve svých ranních přehledech obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Neuvádí ani škody. Regionální ruští představitelé zpravidla informují o konkrétních škodách nebo případně o zraněných či zabitých civilistech.
|
Odpal se, budeš žít věčně, radí v KLDR vojákům nasazeným proti Ukrajině
Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, obvykle cílí své údery v hloubi ruského území na vojenské či energetické objekty. K útoku se zatím ukrajinské síly nevyjádřily.