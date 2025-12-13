Oděská oblast čelí rozsáhlému útoku. Rusové zasáhli i turecké lodě

Ukrajinská Oděská oblast čelí jednomu z největších vzdušných útoků od začátku války. Zraněni byli dva lidé a zasaženy civilní, průmyslová a energetická zařízení, řada lidí je bez elektřiny. Ruské útoky podle Ukrajinců poškodili i tři turecké lodě. Ukrajinci zaútočili drony na Saratovskou rafinérii, gubernátor Saratovské oblasti Roman Busargin hlásí dva mrtvé.

Válka na Ukrajině

Podle prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo Rusko na Ukrajinu 450 dronů a 30 střel. „Útok se zaměřil především na náš energetický systém, na jih a Oděskou oblast,“ uvedl Zelenskyj. Zdůraznil, že tisíce rodin v celé zemi jsou bez elektřiny. Bez proudu je podle deníku Ukrajinska pravda velká část samotné Oděsy

Problémy s výpadky energetiky potvrdil i šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. „Oděská oblast prožívá jeden z nejmasivnějších leteckých útoků nepřítele,“ napsal Kiper na Telegramu. „V důsledku úderů vznikly požáry, byly poškozeny administrativní budovy a energetické objekty. Záchranáři pracují na likvidaci následků,“ dodal s tím, že útok stále pokračuje..

Ukrajinského námořnictvo uvedlo, že ruské údery poškodily i tři Turky vlastněné lodě, z toho jednu převážející potravinové zásoby. Agentura Reuters připomíná, že to je několik dní poté, co Moskva pohrozila, že „odřízne Ukrajinu od moře“. Útok přišel v době, kdy se turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Turkmenistánu.

Oděská oblast čelí jednomu z největších ruských vzdušných útoků od začátku války. (13. prosince 205)
Oděská oblast čelí jednomu z největších ruských vzdušných útoků od začátku války. (13. prosince 205)
Oděská oblast čelí jednomu z největších ruských vzdušných útoků od začátku války. (13. prosince 205)
Ukrajinský útok na ropnou rafinerii v Saratovu. (11. listopadu 2025)
Gubernátor ruské Saratovské oblasti Roman Busargin oznámil, že dva lidé zemřeli v noci na sobotu při dronovém útoku v ruské Saratovské oblasti. Podle něj byly poškozeny „objekty civilní infrastruktury“, včetně několika bytů v jednom domě.

Ukrajinský portál RBK-Ukrajina, který se odvolává na svědectví místních obyvatel, uvedl, že nad Saratovskou rafinerií vidět výbuchy. Rafinérie přitom nedávno obnovila provoz po jiném ukrajinském dronovém útoku.

Válka na Ukrajině

Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana v noci sestřelila 28 z celkových 41 ukrajinských dronů nad Saratovskou oblastí. Úřad ve svých ranních přehledech obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Neuvádí ani škody. Regionální ruští představitelé zpravidla informují o konkrétních škodách nebo případně o zraněných či zabitých civilistech.

Odpal se, budeš žít věčně, radí v KLDR vojákům nasazeným proti Ukrajině

Ukrajina, která se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, obvykle cílí své údery v hloubi ruského území na vojenské či energetické objekty. K útoku se zatím ukrajinské síly nevyjádřily.

13. prosince 2025  9:47,  aktualizováno  10:49

