Rusko útočí masivně drony ve dne. Ukrajinci nic takového nepamatují

Rusko dnes podniklo jeden z nejrozsáhlejších dronových útoků na Ukrajinu. Během dne vyslalo 556 úderných dronů, z nichž 541 protivzdušná obrana zneškodnila, uvedlo ukrajinské letectvo. Dohromady i s nočním útokem Rusové podle Kyjeva vyslali na Ukrajinu za posledních 24 hodin téměř 1000 dronů, celkem zahynulo pět lidí.

Ruský útok na centrum západoukrajinského Ivano-Frankivsku zabil dva lidi a další čtyři včetně šestiletého dítěte zranil, uvedla šéfka oblastní správy Svitlana Onyščuková na Telegramu. Ve Vinnycké oblasti ruský útok připravil o život jednoho člověka, dalších jedenáct lidí zranil, uvedla vedoucí tamní regionální správy Natalja Zabolotná.

Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO. (24.března 2026)
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO. (24.března 2026)
Ukrajinská vojačka během výcviku v Záporožské oblasti. (30. listopadu 2025)
Ukrajinští vojáci z praporu Alcatraz složeného z někdejších vězňů se účastní cvičení v Charkovské oblasti. (20. února 2026)
23 fotografií

Drony též zasáhly centrum západoukrajinského Lvova, kde vážně zranily dva lidi, jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO, sdělila premiérka Julija Svyrydenková.

„Rusko útočí na plné centrum města za bílého dne. Jen před několika minutami zasáhly rusko-íránské drony Lvov, vážně zranily dva lidi,“ napsala odpoledne na síti X ukrajinská premiérka Svyrydenková. „Jedním z cílů byl kostel svatého Ondřeje ze 17. století, který je součástí světového dědictví UNESCO,“ dodala. Zveřejnila přitom video, na kterém je vidět, jak jeden z dronů zasahuje budovu.

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat dříve oznámil, že Rusové od rána už vypustili přes 400 dronů. „V tak velkém rozsahu je to v podstatě poprvé. Nepamatuji se na takové denní útoky s takovým počtem dronů,“ dodal.

Také BBC označila tento denní ruský vzdušný útok na Ukrajinu za neobvyklý. Rusko zpravidla útočí na Ukrajinu bezpilotními letouny Šáhed v noci, aby zkomplikovalo práci protivzdušné obrany, mobilních palebných skupin a stíhacích dronů. Denní útoky takového rozsahu a hloubky jsou vzácné, uvedla stanice na svém webu.

V noci na úterý přitom Rusové podle ukrajinských vzdušných sil vyslali na Ukrajinu 392 bezpilotních letounů a 34 střel s plochou dráhou letu, z nichž se obraně podařilo zneškodnit 25 střel a 365 dronů. Letectvo zároveň informovalo o nočních zásazích šesti raket a 27 dronů na 22 místech.

Noční ruské útoky podle ukrajinských úřadů zabily nejméně pět lidí a další zranily. Prezident Volodymyr Zelenskyj ještě před nočním útokem nabádal obyvatele k ostražitosti před možným masivním ruským úderem.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

VIDEO: Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Hasiči ukázali záběry z paluby

Letečtí záchranáři na Dni Vltavy předvedli zásah na Vltavě

Video, které zachycuje trénink záchrany tonoucího z vrtulníku, zveřejnili letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje. Ukázku předvedli návštěvníkům víkendového Dne Vltavy v Praze. „Podobné zásahy se...

Stát by se neměl chovat jako šmejd, řekla poslancům Schillerová

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci hnutí ANO. Spolu s...

Poslanci jednají o novele zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle níž by ho důchodci, kteří si jej založili před koncem roku 2023, mohli bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření....

Pavel to vidí politicky, 5 % z Haagu není závazek. Zůna o obraně i nástupci Řehky

Premium
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítá obavy prezidenta Petra Pavla, že vláda nesplní závazky ohledně výdajů na armádu. Nikdo podle něj v současnosti nemůže vědět, co bude v roce 2035. „Vždy...

Babiš představil lídra ANO pro Prahu. Chce za primátora Ondřeje Prokopa

Do štábu hnutí ANO dorazil Ondřej Prokop, dvojka na pražské kandidátce. (24....

Kandidátem ANO na pražského primátora by měl být šéf organizace hnutí v hlavním městě Ondřej Prokop. V úterním rozhovoru s Deníkem.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vládní hnutí chce v Praze v...

Nikdo filmu nevěřil, všichni věštili rychlý konec. Před 50 lety se začal točit Star Wars

Star Wars slaví 50 let. Takhle vypadal na začátku.

Nikdo filmu nevěřil, nikdo ho nechtěl produkovat a všichni mu věštili rychlý konec. Opak se stal pravdou. Star Wars jsou neodmyslitelnou součástí filmového průmyslu a do jeho fungování zasáhly tak,...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Využijeme vše, abychom to nedovolili, řekl Rakušan k plánu rušit poplatky ČT

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve Sněmovně (24. března...

Plán vládní koalice vzít poplatky České televizi a Českému rozhlasu pobouřil opozici. „Využijeme veškerých instrumentů, abychom to nedovolili,“ oznámil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Dal tím najevo, že...

Rusko útočí masivně drony ve dne. Ukrajinci nic takového nepamatují

Sledujeme online
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje...

Rusko dnes podniklo jeden z nejrozsáhlejších dronových útoků na Ukrajinu. Během dne vyslalo 556 úderných dronů, z nichž 541 protivzdušná obrana zneškodnila, uvedlo ukrajinské letectvo. Dohromady i s...

24. března 2026  19:04

Rizika přesahují přijatelnou hranici. Armáda stahuje české vojáky z mise v Iráku

Čeští vojenští policisté odcestovali do Iráku, kde budou cvičit tamní ozbrojené...

Čeští vojáci z alianční mise v Iráku (NATO Mission Iraq) museli zemi opustit. Armáda tak reaguje na zhoršující se situaci na Blízkém východě. Mise pokračuje v omezeném režimu mimo Irák. Konkrétní...

Šest školáků z Havířova skončilo v nemocnici. Přiotrávili se léky od spolužáka

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Šest žáků sedmé třídy jedné z havířovských základních škol rozvezly dnes odpoledne sanitky do nemocnice. V době vyučování začali mít zdravotní potíže a jak vyšlo najevo, stalo se tak poté, co jim...

Policie kvůli požáru haly v Pardubicích obvinila tři lidi z teroristického útoku

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Policie obvinila tři zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním žhářským útokem v hale v Pardubicích. „Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce...

Hvězda, která nemá klid. Trumpův symbol v Hollywoodu opět čelil útoku

Někdo se opět pokusil vypáčit hvězdu Donalda Trumpa z chodníku slávy (24....

Hollywoodský chodník slávy se stal dějištěm dalšího pokusu o likvidaci hvězdy Donalda Trumpa. Neznámý pachatel se ji snažil z chodníku slávy vytrhnout. Vandalský počin přišel v době, kdy americká...

