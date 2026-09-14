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Rusové před volbami podléhají obavám z války. Ukrajinské drony jim ji přinášejí domů

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  6:34
Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)

Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026) | foto: Reuters

Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)
Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)
Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)
Následky ukrajinského útoku na sklad společnosti Wildberries (16. srpna 2026)
46 fotografií
V Rusku před parlamentními volbami sílí obavy z dopadů války na každodenní život. Přestože úřady tvrdí, že Moskva ve válce s Ukrajinou vítězí, téměř pět let po jejím začátku Rusové stále častěji pociťují konflikt přímo ve svém okolí. Nervozitu zvyšují také ukrajinské dronové útoky.

Například Jurij oblepil okna svého bytu v Moskvě speciální fólií, která by měla lidi uvnitř chránit před střepy. Rozhodl se tak poté, co střepy z oken při dronovém útoku zranily lidi v bytě jeho přítele. „Tohle jsou pro nás neklidné časy a já se rozhodl chránit svoji rodinu,“ řekl Jurij o svém rozhodnutí.

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„Právě teď jsou ochranné fólie tak populární, že je jich na ruském trhu nedostatek,“ uvedl Pavel Levit, manažer ruské společnosti Solartek zabývající se výrobou těchto fólií. Společnost od začátku roku zaznamenala padesátiprocentní nárůst poptávky.

V průběhu posledního roku také roste zájem o pojištění pokrývající možné škody způsobené válkou. „Dalo by se říct, že o ně původně nebyl vůbec žádný zájem,“ říká Oleg Chanin, šéf pojišťovací společnosti Sojuz, která nabízí balíčky zahrnující útoky dronů.

„Teď je to naopak. Sedíme v kanceláři a klienti nám volají na všechny naše telefony a píšou nám na všechny naše e-mailové adresy,“ uvedl.

Ukrajina během léta pravidelně vysílala při útocích na rafinerie a další vojensky významné objekty do Ruska stovky dronů. Mimo jiné se tak Ukrajinci snaží přinutit Moskvu k mírovým jednáním.

Rusko ale odpovědělo navýšením počtu vzdušných útoků na Kyjev a další ukrajinská města, což na obou stranách vyvolává obavy, že konflikt vstupuje do nebezpečnějšího stádia.

Ruský prezident Vladimír Putin v reakci na dálkové dronové útoky Ukrajinu obvinil, že se pokouší Rusy vyděsit a narušit tak nadcházející volby. Týdenní průzkumy veřejného mínění ukazují, že míra úzkosti je v ruské společnosti nejvyšší od mobilizace v roce 2022, kdy ze země utekly stovky tisíc mužů v branném věku.

I teď někteří muži ve strachu z další mobilizace, která by mohla přijít po volbách, odcházejí z Ruska, a to i přes opakovaná ujištění Kremlu, že k mobilizaci nedojde. Oficiální statistiky o tom, kolik lidí opouští Rusko kvůli strachu z možné mobilizace, nejsou k dispozici.

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Jak přesně může úzkost panující napříč ruskou společností ovlivnit výsledky parlamentních voleb, které se budou konat 18. až 20. září, není zřejmé. Očekává se, že si vládnoucí strana Jednotné Rusko i nadále v parlamentu zachová převahu.

Přesto bude Kreml účast ve volbách i jejich výsledky pozorně sledovat jako měřítko společenské úzkosti a únavy z války, v níž Putin i nadále prosazuje své vojenské cíle.

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