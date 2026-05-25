Další ruské útoky na ukrajinské hlavní město jsou podle Zacharovové reakcí na ukrajinské útoky včetně toho v okupovaném Starobilsku v Luhanské oblasti, kde podle Moskvou dosazených úřadů v noci na pátek zahynulo 21 lidí. Úřady tvrdí, že cílem byl internát pedagogické školy.
Ruský prezident Vladimir Putin dříve obvinil Kyjev, že šlo o záměr, a nařídil připravit odvetu. V noci na sobotu pak ruská armáda provedla rozsáhlý útok s pomocí stovek dronů a desítek střel na Kyjev a další části Ukrajiny, při kterém zahynuli čtyři lidé a dalších 87 bylo zraněno.
Ukrajinská armáda uvedla, že u Starobilsku zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku.
Ruské ministerstvo podle Zacharovové připravuje prohlášení, které má obsahovat také varování pro zahraniční diplomatický sbor.
Moskva již začátkem května vyzvala pracovníky diplomatických misí v Kyjevě, aby ukrajinské hlavní město opustili v souvislosti s možným ruským úderem, který by nastal v případě, že by Ukrajina svými útoky na Rusko narušila oslavy Dne vítězství 9. května.
Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty.
OSN nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15 tisíc civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.