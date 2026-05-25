V útocích na Kyjev budeme pokračovat, je to odveta, oznámilo Rusko

13:40
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v pondělí uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu za ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne.
Dobrovolníci Červeného kříže pomáhají zraněné ženě po ruském útoku na obytnou čtvrť v Kyjevě. (24. května 2026) | foto: Evgeniy MaloletkaAP

Další ruské útoky na ukrajinské hlavní město jsou podle Zacharovové reakcí na ukrajinské útoky včetně toho v okupovaném Starobilsku v Luhanské oblasti, kde podle Moskvou dosazených úřadů v noci na pátek zahynulo 21 lidí. Úřady tvrdí, že cílem byl internát pedagogické školy.

Ruský prezident Vladimir Putin dříve obvinil Kyjev, že šlo o záměr, a nařídil připravit odvetu. V noci na sobotu pak ruská armáda provedla rozsáhlý útok s pomocí stovek dronů a desítek střel na Kyjev a další části Ukrajiny, při kterém zahynuli čtyři lidé a dalších 87 bylo zraněno.

Ukrajinská armáda uvedla, že u Starobilsku zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku.

Ruské ministerstvo podle Zacharovové připravuje prohlášení, které má obsahovat také varování pro zahraniční diplomatický sbor.

Moskva již začátkem května vyzvala pracovníky diplomatických misí v Kyjevě, aby ukrajinské hlavní město opustili v souvislosti s možným ruským úderem, který by nastal v případě, že by Ukrajina svými útoky na Rusko narušila oslavy Dne vítězství 9. května.

Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty.

OSN nedávno uvedla, že ve válce přišlo o život přes 15 tisíc civilistů, včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce"

Fotografie roku „Evoluce", autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Vláda přitvrdí vůči válečným uprchlíkům. Mají zmizet i vozy s ukrajinskou značkou

Přímý přenos
Schůze vlády. Na snímku Andrej Babiš a Petr Macinka. (25. května 2026)

Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také...

25. května 2026,  aktualizováno  13:47

Žena pobodala přítele, pak se snažila zmást policii falešnými stopami

ilustrační snímek

Na falešnou stopu se podle policie pokusila svést vyšetřovatele žena ze Šumperska, která je nyní obviněna z pokusu o vraždu. Kriminalistům tvrdila, že na jejího přítele zaútočil cizí muž, ve...

25. května 2026  13:33

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

25. května 2026  10:13,  aktualizováno  13:30

Škola v Pardubicích po vraždě studentky obnovila výuku, pokračují i maturity

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, v jejíž blízkosti ve čtvrtek mladík zavraždil jednu ze studentek, v pondělí obnovila výuku a maturity. Studentům i pedagogům je k dispozici...

25. května 2026  13:14

Tři tankery překonaly zablokovaný Hormuz. Míří do Číny, Pákistánu i Indie

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Přestože je Hormuzský průliv nadále oficiálně zablokovaný, Kataru a Spojeným arabským emirátům se touto cestou alespoň omezeně daří exportovat zkapalněný zemní plyn. Průlivem za poslední dny úspěšně...

25. května 2026  13:04

Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu, rozhodla vláda

Ministryně financí Alena Schillerová

Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. „Vláda na návrh ministerstva financí rozhodla, že nižší daně na naftu a regulace marží...

25. května 2026  12:45,  aktualizováno  12:55

Po bitce více než deseti lidí zůstali dva zranění a několik poničených aut

ilustrační snímek

Rvačku více než deseti lidí museli v sobotu večer rozehnat policisté ve Štěpánovicích na Českobudějovicku. Dva zraněné odvezli záchranáři do nemocnice. Po incidentu je poškozených několik aut,...

25. května 2026  12:53

Česko má nového apoštolského nuncia. Stal se jím irský arcibiskup Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent. (25....

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Lvem XIV. jeho jméno v pondělí v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu,...

25. května 2026  12:45

Vážná nehoda československé tramvaje v Bělehradě. Vykolejila a vjela do výlohy

V srbském hlavním městě Bělehradě vykolejila tramvaj vyrobená v bývalém...

V srbském hlavním městě Bělehradě v pondělí vykolejila tramvaj vyrobená v bývalém Československu. Při nárazu do budovy se nejméně 13 lidí zranilo, informovala v pondělí stanice RTS. Nehoda se stala v...

25. května 2026  12:44

Hlavní hrozbou je Rusko. Nesmíme strkat hlavu do písku, varoval Řehka

Konference Aktuální bezpečnostní hrozby V., která byla zaměřena na aktuální...

Během pondělního semináře konaném v Poslanecké sněmovně se šéfové bezpečnostních složek shodovali na tom, že největší hrozbou je pro Česko v současnosti hlavně Rusko. Ředitel Bezpečnostní informační...

25. května 2026  12:39

Zapomeňte na lekačky a potoky krve. Nová éra hororu děsí prázdnými chodbami

Backrooms

Svět filmového hororu prochází fascinující revolucí. Doby, kdy studia neustále recyklovala klasickou literaturu nebo komiksové franšízy, střídá nová éra – éra, v níž ty nejtemnější noční můry...

25. května 2026  12:32

