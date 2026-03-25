Největší útok v posledním roce. V Rusku hoří přístav, statisíce lidí jsou bez proudu

Autor: ,
  10:09
Ukrajinské dronové útoky z noci na středu způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Dronové údery podniklo i Rusko, v ukrajinské Černihivské oblasti je bez proudu 150 tisíc lidí. V Oděské oblasti zemřel člověk.

Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko uvedl, že v jeho regionu zničila protivzdušná obrana 56 dronů a že nikdo nebyl zraněn. Poznamenal ale, že po dronovém útoku vypukl požár v přístavu Usť-Luga, který patří ke klíčovým bodům pro export ruské ropy a plynu.

Z bytového domu ve Lvově stoupá kouř poté, co ho zasáhl ruský dron. (24. března 2026)
Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov si prohlíží škody způsobené ukrajinským úderem. (22. břena 2026)
Místo zásahu ruského dronu ve Vinnycii na Ukrajině (24. března 2026)
Následky ruského dronového útoku na obytné budovy ve Lvově (24. března 2026)
Ve městě Vyborg byla poškozena střecha obytného domu. Několik obytných domů a automobilů podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova utrpělo škody v důsledku dronového útoku na ostrově Kronštadt. Řada ruských letišť musela přerušit provoz.

Celkem v noci na středu protivzdušná obrana zneškodnila 389 ukrajinských dronů, především na severozápadní a centrální části Ruska, oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě. Kolik bezpilotních letounů Ukrajina na Rusko vyslala, ministerstvo neuvedlo.

Podle údajů agentury TASS byl ukrajinský noční útok největší za poslední rok. Naposledy bylo podle ní během jediného útoku zničeno více než 300 ukrajinských dronů 10. března 2025, konkrétně 337.

Kyjev. Pohřeb ukrajinského vojáka Alexandra „Sambo“ Krasikova (20. února 2026)
Dvacetiletý ukrajinský voják Ruslan Knyš přišel při útoku dronu o všechny čtyři končetiny. (22. února 2026)
Teťjana Chimionová se před ruskou invazí živila jako učitelka tance. Dnes slouží v ukrajinské armádě jako odstřelovačka. (22. února 2026)
Zeď paměti. Obyvatelé Buče si připomínají čtvrté výročí ruské invaze. (24. února 2026)
Na 450 tisíc lidí se po ukrajinských útocích na energetické cíle ocitlo bez elektřiny v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedl místní gubernátor Vjačeslav Gladkov. Velké množství lidí je také bez dodávek vody a tepla. Očekává se, že noční teploty v Belgorodu se v následujících dnech budou pohybovat kolem nuly.

Po ruském útoku zůstali bez energie odběratelé také na severu Ukrajiny zejména v Černihivu a přilehlých regionech. Podle energetické společnosti začnou opravy poškozené infrastruktury poté, co to dovolí bezpečnostní situace.

Ruské útoky zasáhly opět také jih Oděské oblasti poblíž hranic s Rumunskem. Místní bezpečnostní složky informovaly, že úder na obytnou čtvrť způsobil požár, který zcela zničil jeden dům a poškodil dalších šest budov. Podle předběžných údajů zahynul nejméně jeden člověk a jedna další osoba utrpěla zranění.

Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 147 drony, z nichž 121 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zaznamenány byly zásahy 24 dronů na 18 místech a dopady sestřelených dronů ve třech lokalitách.

Ukrajina, která se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, v posledních dnech zintenzivnila údery proti Rusku. V pondělí zapálily ukrajinské drony ropné nádrže v přístavu Primorsk na pobřeží Baltského moře.

Útoky vystupňovalo také Rusko, které podle Kyjeva v úterý přes den vyslalo na Ukrajinu 556 útočných dronů. Dohromady i s nočním útokem Rusové podle Kyjeva vyslali na Ukrajinu během 24 hodin téměř 1000 dronů. Web The Kyiv Independent uvedl, že celkem za posledních 24 hodin zahynulo na Ukrajině sedm lidí a nejméně 50 utrpělo zranění.

Největší útok v posledním roce. V Rusku hoří přístav, statisíce lidí jsou bez proudu

