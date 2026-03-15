Jsem patriot a beru desetitisíce měsíčně. Ruští studenti lákají do továrny na drony

  18:57
Továrna na bezpilotní letadla v ruském Tatarstánu láká dospívající na práci ve výrobě dronů používaných ve válce proti Ukrajině. Studenti v propagačních videích mluví o vysokých výdělcích a tvrdí, že montáží strojů přispívají k obraně Ruska.

„Jmenuji se Darina. Je mi šestnáct let. Příští rok budu vydělávat 150 tisíc rublů měsíčně. Studuji na polytechnické škole v Jelabuze a pracuji v největší továrně na výrobu dronů na světě. Moji rodiče jsou na mě pyšní. Chceš to zkusit taky?“ říká ve videu jedna ze studentek.

Studenti montují íránské drony Šáhid
Rusko představilo továrnu na drony a odvysílalo vzácné záběry z podniku, kde se montují smrtonosné útočné drony.
Rusko představilo továrnu na drony a odvysílalo vzácné záběry z podniku, kde se montují smrtonosné útočné drony.
Rusko představilo továrnu na drony a odvysílalo vzácné záběry z podniku, kde se montují smrtonosné útočné drony.
44 fotografií

Klip patří do série propagačních materiálů, které představují montáž dronů jako atraktivní kariéru pro studenty této odborné školy v Tatarstánu.

Portál T-invariant získal archiv jejích propagačních videí, který obsahuje desítky klipů, v nichž studenti vysvětlují, jak kombinují studium s prací. Uvádějí, že si ve druhém ročníku vydělávají asi 150 tisíc rublů (40 tisíc korun) měsíčně a ve třetím až 350 tisíc rublů (93 tisíc korun).

Rusko ukázalo vzácné záběry továrny na drony. Je největší na světě, tvrdí

Někteří studenti líčí svou práci jako vlasteneckou službu. Jeden z nich na záběrech říká, že jeho rodiče jeho rozhodnutí zpočátku nechápali, ale práci přijal, protože je „patriot“. Další teenageři zdůrazňují, že „pomáhají své zemi“. „Rodiče mi řekli, že jsem opravdový muž,“ míní jeden z nich.

Podle T-invariant se tvůrci kampaně snaží videa šířit i prostřednictvím populárních blogerů. „Během posledního roku mě s tím agentury oslovily zhruba jednou za čtvrt roku,“ cituje portál jednoho z nich. Podle něj stojí zveřejnění pětadvacetisekundové reklamy na blogu mezi 250 tisíci a 1,5 milionu rublů v závislosti na velikosti publika a dosahu kanálu.

Reklamy s vystupujícími studenty zveřejnil například proválečný telegramový kanál Rybar, který sleduje více než 1,5 milionu uživatelů.

Média už dříve informovala, že studenti školy v Jelabuze dostali za úkol sestavovat útočné drony. Někteří mladí lidé tehdy uvedli, že práci nemohli odmítnout a že jim vedení školy zakázalo o výrobě veřejně mluvit.

Afričanky se nechaly nalákat na práci v Rusku, skončily v továrně na drony

Bezpilotní letadla montovaná v jelabuzském závodě vycházejí z íránského útočného dronu Šáhed-136, které Rusko vyrábí v licenci pod označením Geraň-2. Moskva si podle expertů v posledních letech vybudovala vlastní výrobní kapacity a už není přímo závislá na fyzických dodávkách dronů z Íránu. Rovněž dokáže konstrukci dále rozvíjet bez asistence Teheránu.

Továrna, který leží více než 1000 kilometrů od ukrajinských hranic, se v minulosti stala cílem útoků ukrajinských dronů dalekého doletu. V roce 2024 jeden z nich poškodil také kolej přilehlé školy.

Rusko takřka denně vysílá proti Ukrajině stovky dronů. Jen v únoru podle ukrajinského letectva během nočních náletů vypustilo proti Ukrajině 5059 dronů dlouhého doletu, přibližně o čtrnáct procent více oproti lednu.

Jsem patriot a beru desetitisíce měsíčně. Ruští studenti lákají do továrny na drony

Studenti montují íránské drony Šáhid

Továrna na bezpilotní letadla v ruském Tatarstánu láká dospívající na práci ve výrobě dronů používaných ve válce proti Ukrajině. Studenti v propagačních videích mluví o vysokých výdělcích a tvrdí, že...

15. března 2026  18:57

