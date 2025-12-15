Ukrajinci udeřili na Moskvu. Obyvatelé hlásí výbuchy, nad město stoupal dým

Autor: ,
Sledujeme online   8:50
Ruská protivzdušná obrana v noci na pondělí zneškodnila 18 dronů mířících na Moskvu, uvedl moskevský starosta Sergej Sobjanin podle ruskojazyčného servisu BBC. O sestřelení nepřátelských bezpilotních letounů informovaly úřady i v jiných částech Ruska, podle ruského ministerstva obrany jich armáda nejvíce zneškodnila nad Astrachanskou oblastí. Ukrajina se již čtvrtým rokem brání vpádu ruských sil na její území.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Starosta Moskvy během noci několikrát na telegramu informoval, že protivzdušná obrana sestřelila drony mířící nebo útočící na ruské hlavní město.

„Na místě dopadu trosek pracují specialisté ze záchranných služeb,“ napsal v jednom z příspěvků. Podrobnosti o případných následcích útoků nejsou známy.

Panelák v Tveru, rafinerie v Jaroslavli. Ukrajinci udeřili severně od Moskvy

Server RBK Ukrajina uvádí, že obyvatelé Moskvy a Moskevské oblasti a místní telegramové kanály hlásili výbuchy. Bylo tomu tak například v Kašiře v jižní části Moskevské oblasti. Kvůli hrozbě dronů v neděli večer přerušila provoz letiště Domodědovo a Žukovskij.

Jurij Sljusar, gubernátor Rostovské oblasti sousedící s Ruskem okupovanými částmi Ukrajiny oznámil, že region v noci čelil masivnímu dronovému útoku. Nikomu se nic nestalo, uvedl Sljusar. Na několika místech vznikly menší škody. Kvůli poškození elektrického vedení zásobujícího vodárenskou infrastrukturu v okolí města Kamens-Šachtinskij jsou odběratelé v několika obcích bez dodávek vody.

Úřady v Belgorodské oblasti v sousedství Ukrajiny v neděli večer ohlásily ukrajinský raketový útok. „Kvůli ostřelování jsou vážné škody na inženýrské infrastruktuře,“ uvedl gubernátor Vjačeslav Gladkov na telegramu. Nikomu se zřejmě nic nestalo. Podle analýzy telegramového kanálu Astra se cílem útoku stala belgorodská elektrárna a teplárna Luč.

Rekordní dar. Dárek pro Putina dostal sto milionů, většina půjde na drony

Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že jeho protivzdušná obrana v noci sestřelila 130 ukrajinských dronů, z toho 38 nad Astrachanskou oblastí ležící u Kaspického moře. V dalším příspěvku na telegramu resort oznámil likvidaci dalších 18 nepřátelských bezpilotních letounů.

V Berlíně v pondělí bude pokračovat jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Američany a evropskými spojenci o ukončení rusko-ukrajinské války, kterou rozpoutal v únoru 2022 šéf Kremlu Vladimir Putin. Zelenskyj v neděli mluvil s americkou delegací. Rusko na berlínská jednání pohlíží odmítavě.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (20 příspěvků)

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Prezident Pavel jmenoval novou Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů sobě

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. (15. prosince 2025)

Po čtyřech letech se vrací moc v zemi do rukou předsedy ANO Andreje Babiše. Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu, na níž se dohodlo hnutí ANO, které suverénně vyhrálo volby do Sněmovny, s hnutím...

15. prosince 2025  5:03,  aktualizováno  9:10

V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel

Hasiči likvidovali požár na sídlišti Vltava v ČB

V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře panelového domu. Hasiči z domu evakuovali 30 lidí a oheň se jim podařilo dostat rychle pod kontrolu....

15. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  9:03

Ukrajinci udeřili na Moskvu. Obyvatelé hlásí výbuchy, nad město stoupal dým

Sledujeme online
Drony útočí na Moskvu, městem se ozývají výbuchy a stoupá kouř

Ruská protivzdušná obrana v noci na pondělí zneškodnila 18 dronů mířících na Moskvu, uvedl moskevský starosta Sergej Sobjanin podle ruskojazyčného servisu BBC. O sestřelení nepřátelských bezpilotních...

15. prosince 2025  8:50

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili. Policie vyslýchá jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. Policisté kvůli útoku nožem vyslýchají jejich společného syna Nicka...

15. prosince 2025  6:54,  aktualizováno  8:06

Babišova vláda bude poprvé jednat, ministři pojedou na Úřad vlády autobusem

Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na...

Novou vládu Andreje Babiše čeká v pondělí první jednání hned poté, co ji prezident Petr Pavel ráno jmenuje. Ministři kabinetu ANO, SPD a Motoristů sobě by měli na Úřad vlády dorazit společně...

15. prosince 2025  7:54

Už za měsíc začnou zápisy do prvních tříd. Všechno bude jinak

Zápis do první třídy

Už za měsíc začnou zápisy do prvních tříd. V roce 2026 proběhnou dřív, od 15. ledna do 15. února. Změny se dotkly i odkladů školní docházky. Co si pohlídat?

15. prosince 2025

Týden budou provázet mlhy a nízké teploty. Místy hrozí i námraza

mlha, počasí

V pondělí a v první polovině týdne přetrvá inverzní počasí. V noci budou teploty kolem 0 °C, přes den až do 7 °C. Ojediněle se objeví mrholení, na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy místy i...

15. prosince 2025  6:36

Prezidentské volby v Chile vyhrál Kast. Jeho otec byl v NSDAP, bratr u Pinocheta

Nový chilský prezident José Antonio Kast. (15. prosince 2025)

Prezidentem Chile byl zvolen krajně pravicový politik José Antonio Kast, který v nedělním druhém kole voleb porazil levicovou konkurentku Jeannette Jaraovou. Po sečtení více než 99 procent okrsků...

15. prosince 2025  6:31

Austrálie po vražedném útoku na židovský svátek projedná zpřísnění držení zbraní

Střelba na pláži Bondi Beach v Sydney, kde probíhala oslava židovského svátku...

Australský premiér Anthony Albanese v reakci na nedělní útok v Sydney uvedl, že navrhne zpřísnění zákonů o držení střelných zbraní. Chce s ministry prodiskutovat možnost omezení počtu legálně...

15. prosince 2025  6:13

Nebezpečí vánočních nákupů. Ostraze ujely vozíky na eskalátoru

Rozjeté nákupní vozíky smetly ženu na eskalátoru

Předvánoční nákupy mohou být i nebezpečné. Stačí chvíle nepozornosti a šňůra nákupních vozíků se může utrhnout z řetězu. Nebezpečnou situaci zachytily bezpečnostní kamery v ruském nákupním centru.

15. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Podpora v nezaměstnanosti 2026: více peněz delší dobu, ale jen někomu

Policie a záchranáři zasahovali u budovy Úřadu práce v Novodvorské ulici v...

Podpora v nezaměstnanosti se od začátku roku 2026 mění. Lidé, kteří čerstvě přijdou o práci, by měli zpočátku dostat více peněz, naopak těm, kteří zůstanou bez zaměstnání delší dobu, se podpora...

15. prosince 2025

Zimní únava útočí: Hlavní pilíře, jak získat energii, klid a koncentraci

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Podzimní a zimní měsíce s sebou pravidelně přinášejí pocit skleslosti, pokles motivace a neustálou únavu. Krátké dny, chlad a nedostatek slunečního svitu představují pro náš organismus velkou výzvu....

15. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.