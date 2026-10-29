Ukrajinský úder omezil provoz letišť v Moskvě. Rusko hlásí 1200 zničených dronů

Noční útok na Moskvu byl podle ní jedním z nejrozsáhlejších od začátku letošního roku.
Starosta metropole Sergej Sobjanin na platformě Max napsal, že od středy 20:30 do čtvrtečních 7:00 mířilo k moskevskému regionu 613 dronů. Většinu z nich se podle něj podařilo zničit ve větší vzdálenosti od hlavního města, dalších 231 při přiblížení k Moskvě.
Drony podle ruského ministerstva obrany byly zničeny i nad více než 15 dalšími oblastmi, včetně Belgorodské, Brjanské, Kalužské, Kurské, Rostovské, Samarské, Saratovské nebo Voroněžské.
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Hrozba útoku nad Moskvou. Všechna letiště přerušila provoz, jedno evakuovali
Provoz byl dočasně omezen na třech moskevských letištích, což se dotklo například dvou letadel směřujících z Istanbulu do Moskvy, která se během letu musela vrátit. Podobná omezení narušila letecký provoz i v dalších 18 ruských městech.
Jediné menší škody, o nichž zatím TASS informuje, úřady zaznamenaly v průmyslovém podniku ve městě Sterlitamak, které leží jižně od Ufy, tedy více než 1200 kilometrů východně od Moskvy.
Informace nelze nezávisle ověřit. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské invazi, která si vyžádala statisíce mrtvých a zraněných.
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20. září 2026