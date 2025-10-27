Je to od něj nevhodné. Trump se obul do Putina kvůli slovům o testu nové rakety

  9:19
Za nevhodné v pondělí označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského vládce Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl Trump novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One.
Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během...

Prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letadla Air Force One během cesty z Kuala Lumpur v Malajsii do Tokia v Japonsku. (27. října 2025) | foto: Mark SchiefelbeinAP

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Summit na Aljašce o mírových jednáních začal a šéf Bílého domu Donald Trump se...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Americký prezident Donald Trump
„Je nevhodné, aby Putin tohle říkal. Měl by ukončit válku na Ukrajině,“ řekl Trump. „Tato válka, která měla trvat týden, brzy potrvá už čtyři roky. To by měl udělat místo testování raket,“ dodal Trump na dotaz novinářů na palubě prezidentského speciálu cestou z Malajsie do Japonska.

Šéf ruského generálního štábu Valerij Gerasimov v neděli Putina informoval, že Rusko otestovalo novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a jaderným pohonem označovanou jako Burevestnik.

Obklíčili jsme Pokrovsk a otestovali novou raketu, slyšel Putin při návštěvě velitelství

Zbraň uletěla 14 tisíc kilometrů a ve vzduchu se udržela po přibližně 15 hodin. Ruské oznámení o testu střely přichází v době, kdy Spojené státy pozastavily, ale neukončily, diskuse s Ukrajinou o možném poskytnutí amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk, které by napadené zemi umožnily zasahovat cíle hluboko v ruském týlu.

Trump nevyloučil, že v případě potřeby svou zahraniční cestu po Asii, nejdelší od jeho lednového návratu do Bílého domu, prodlouží. Trump na palubě Air Force One prohlásil, že by se během své cesty velice rád setkal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Trump v pondělí přiletěl z Malajsie na návštěvu Japonska, kde zůstane do úterý, ve středu a ve čtvrtek jej čeká návštěva Jižní Koreje.

