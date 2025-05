dtt Ditta Stein Autor:

11:55

Dementní klaun a převlékač kabátů, opřeli se v pondělí do amerického prezidenta Donalda Trumpa prokremelští trollové na ruských sociálních sítích. Od dosavadního neutrálního tónu vůči jeho krokům upustili poté, co Trump o víkendu zkritizoval šéfa Kremlu Vladimira Putina a označil ho za blázna. Stalo se tak poprvé od Trumpova lednového nástupu do úřadu.