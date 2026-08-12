Rusko se pochlubilo dobytím Ščerbakivky. Vesnice však už téměř 30 let neexistuje

Podle ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím tak ruské ministerstvo prezentovalo údajné obsazení neexistujícího sídla jako další postup svých jednotek.
Centrum tyto zprávy označilo za propagandistické a za „typický příklad dezinformace“, která má vyvolat dojem úspěšného postupu ruských sil na Ukrajině.
Některé ukrajinské zdroje navíc uvádějí, že ruský resort obrany informoval také o dobytí vesnice Nove Pole.
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Podobnou taktiku podle ukrajinského vládního portálu United24 zaznamenali také v Záporožské oblasti. Ukrajinské jednotky zde údajně zajaly ruského vojáka, který se měl objevit v jednom z propagandistických videí.
Záběry měly zachycovat obsazení vesnice Zirnytsia. Podle portálu však obec nadále kontroluje ukrajinská 142. samostatná mechanizovaná brigáda. „Zajatec patřil k ruské 5. tankové brigádě a byl do této oblasti vyslán, aby tam vztyčil ruskou vlajku a natočil záběry, které by později mohly být použity k falešnému tvrzení o ruském postupu,“ uvedla ukrajinská armáda.
„Dobytí“ ukrajinský vesnic
Rusko se snaží prezentovat úspěchy svých jednotek dlouhodobě. Dalšími příklady mohou být vesnice Orichiv a Mala Tokmačka, o jejichž „dobytí“ ruská média pravidelně informují.
Loni ruský ministr obrany Andrej Belousov oznámil dobytí Male Tokmačky. Ruské zdroje však později z místa informovaly o těžkých bojích. O obci se v ruských médiích hovořilo jako o významném cíli i v dalších měsících, přestože podle ukrajinských zdrojů zůstává pod kontrolou ukrajinských sil.
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O Male Tokmačce mezitím vznikla na internetu řada vtipů, které vesnici označují za „pevnost“, jejíž ovládnutí by mělo znamenat ovládnutí celého světa. Délka bojů o obec se stala také předmětem srovnání s historickými obléháními. Male Tokmačce se podle ukrajinských zdrojů podařilo odolávat déle než Kartágu, které Římané obléhali přibližně 1100 dní.
V případě údajného obsazení Orichivu označil podobná tvrzení plukovník Vladyslav Voloshyn, mluvčí ukrajinských Jižních obranných sil, za „naprostý nesmysl“. Podle něj se ruské jednotky nacházely přibližně 10 až 15 kilometrů od města.