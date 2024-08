Největším problémem Ukrajiny je strach Západu z eskalace, míní Kuleba

Největším problémem, kterému čelí Ukrajina v nynějším boji s Ruskem, je neochota jejích spojenců změnit přístup vůči Moskvě kvůli obavám z eskalace. Ve středu to řekl šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. A to poté, co jeho ruský protějšek Sergej Lavrov varoval před rizikem třetí světové války, pokud Západ umožní Kyjevu zasáhnout cíle hluboko v týlu Ruska.