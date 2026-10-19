Ruský poručík zradil vlastní armádu. Ukrajině pomohl zabít stovky mužů

Jedním z nejničivějších útoků, ke kterým Stupnikov přispěl, byl úder raketometů HIMARS na ruské vojáky shromážděné na cvičišti u Volnovachy v únoru 2024. Zahynulo při něm 68 vojáků a dalších 60 utrpělo zranění. Mezi mrtvými byl také plukovník Gusejn Musajev. Stupnikov se tehdy zachránil tím, že předstíral potřebu odejít na toaletu.
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Později Ukrajincům předával rádiové frekvence, polohu ruských jednotek i bojové plány. Stupnikovova brigáda postupně přicházela o další a další muže. Z důstojníků z jeho původní formace zůstal jako jediný – ostatní padli, utrpěli zranění nebo je převeleli jinam.
Stupnikovův příběh se poprvé dostal na veřejnost loni v září. Nyní deník The Wall Street Journal (WSJ) přinesl další podrobnosti o jeho činnosti. Podle ruské televize RT zahynulo v důsledku Stupnikovovy spolupráce více než 200 ruských vojáků. WSJ uvádí vyšší číslo – přes 300 mrtvých.
A Russian army officer Lieutenant Lev Stupnikov secretly passed sensitive military intelligence to Ukraine, helping Kyiv kill more than 300 Russian soldiers. His Mother is Tatiana Yantsen. He was originally from Karaganda, Kazakhstan. Later on he moved to Russia. The traitor has defected to the Ukrainian side after months of covertly sabotaging his own military. Lieutenant Lev Stupnikov, a communications officer whose information included troop positions, radio frequencies and operational plans, helped Ukrainian forces anticipate Russian movements and target military personnel and command posts. In India too we have such traitors who pass on information to Pakistan, China, Bangladesh. Just think of it, his own brother officers were killed because of the intelligence supplied by him to the enemy, in this case Ukraine. Source- @htTweets— SK Chakraborty (@sanjoychakra) October 16, 2026
Stupnikov si uvědomoval, že jeho informace budou mít smrtící následky. „Kdybych byl zbožný člověk, mohl bych dojít k závěru, že jsem spáchal vraždu a že mě duše všech těch lidí budou navždy pronásledovat,“ uvedl.
Tajné partnerství si na poručíkovi vybíralo psychickou daň. Pronásledovaly ho sny o explozích a trápily ho výčitky svědomí i strach z odhalení. „Bylo to neustálé, nekonečné napětí. Skuteční špioni procházejí výcvikem ve špionáži. Já jsem žádný takový výcvik vůbec neměl,“ popsal.
„Uvnitř jsem hořel“
Stupnikov se narodil v Kazachstánu, odkud se s ním matka Taťjana a sestra Alisa přestěhovaly do Omsku v rámci ruského programu přesídlování. Později nastoupil na kadetní školu a v roce 2018 zamířil na Akademii spojů v Petrohradu, kde strávil pět let. V létě 2023 školu dokončil, získal hodnost poručíka a nastoupil k 36. gardové motostřelecké brigádě. Už v listopadu ho velení poslalo bojovat na Ukrajinu.
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S invazí v sousední zemi od začátku nesouhlasil. Způsob, kterým ruská armáda vedla válku, ho šokoval. „Cíleně shazovali bomby na nevinné civilisty. Bylo to zlo,“ řekl. Své názory si však nechával pro sebe. „Nemohl jsem dát najevo, co cítím. Uvnitř jsem ale hořel,“ konstatoval.
Proti válce byla také jeho rodina. Zoufalá Taťjana se nakonec únoru 2024 obrátila na ukrajinského youtubera Dmytra Karpenka s prosbou o pomoc pro syna, který chtěl dostat z ruské armády.
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Karpenko na svém kanálu zveřejňoval rozhovory s ruskými válečnými zajatci a vojáky, kteří přeběhli na ukrajinskou stranu. Nabízel také finanční odměnu těm, kteří pomohou ukrajinské armádě.
Stupnikov se Karpenkovi ozval přes WhatsApp a nabídl mu spolupráci. Za předávání informací ale žádné peníze nepožadoval.
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Aby si ověřili, že si píší skutečně spolu a nikdo jejich komunikaci neodhalil, domluvili se na jednoduchém kódu. Stupnikov měl ke každému pozdravu připojit číslo o pět vyšší, než kolikátého právě bylo. Když tak 20. února napsal „Ahoj 25“, Karpenko věděl, že je to skutečně on.
V červenci 2024 se Stupnikov rozhodl přejít na ukrajinskou stranu. Pod dohledem ukrajinských dronů se dostal k průzkumníkům, kterým předal domluvené heslo. Ti mu zavázali oči a odvezli ho do svých pozic.
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Denis Kapustin, velitel Ruského dobrovolnického sboru, který bojuje na straně Kyjeva, mu nabídl místo ve své jednotce. Stupnikov nabídku přijal a rozhodl se na Ukrajině zůstat. S pomocí Ukrajinců se podařilo dostat z Ruska i jeho matku a sestru.
Svůj přechod na druhou stranu fronty Stupnikov nepovažuje za zradu přísahy, kterou složil při vstupu do ruské armády. ‚Slíbil jsem, že budu bránit svobodu, nezávislost a ústavní pořádek. Putin ale všechny tyto hodnoty zničil,‘ vysvětlil.