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Ruský poručík zradil vlastní armádu. Ukrajině pomohl zabít stovky mužů

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  14:55
Ruský voják 83. samostatné gardové výsadkové brigády se účastní výcviku...

Ruský voják 83. samostatné gardové výsadkové brigády se účastní výcviku taktické první pomoci na frontě v Sumské oblasti na Ukrajině. (26. září 2026) | foto: Alexey Maishev / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

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Ruský poručík Lev Stupnikov déle než půl roku tajně pomáhal Ukrajině útočit na moskevské formace. Předával jí informace o jejich pozicích i plánech a přispěl k úderům, při nichž zahynulo několik set ruských vojáků. Nakonec se Stupnikov rozhodl zůstat na Ukrajině a přidat se k tamním silám.

Jedním z nejničivějších útoků, ke kterým Stupnikov přispěl, byl úder raketometů HIMARS na ruské vojáky shromážděné na cvičišti u Volnovachy v únoru 2024. Zahynulo při něm 68 vojáků a dalších 60 utrpělo zranění. Mezi mrtvými byl také plukovník Gusejn Musajev. Stupnikov se tehdy zachránil tím, že předstíral potřebu odejít na toaletu.

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Později Ukrajincům předával rádiové frekvence, polohu ruských jednotek i bojové plány. Stupnikovova brigáda postupně přicházela o další a další muže. Z důstojníků z jeho původní formace zůstal jako jediný – ostatní padli, utrpěli zranění nebo je převeleli jinam.

Stupnikovův příběh se poprvé dostal na veřejnost loni v září. Nyní deník The Wall Street Journal (WSJ) přinesl další podrobnosti o jeho činnosti. Podle ruské televize RT zahynulo v důsledku Stupnikovovy spolupráce více než 200 ruských vojáků. WSJ uvádí vyšší číslo – přes 300 mrtvých.

Stupnikov si uvědomoval, že jeho informace budou mít smrtící následky. „Kdybych byl zbožný člověk, mohl bych dojít k závěru, že jsem spáchal vraždu a že mě duše všech těch lidí budou navždy pronásledovat,“ uvedl.

Tajné partnerství si na poručíkovi vybíralo psychickou daň. Pronásledovaly ho sny o explozích a trápily ho výčitky svědomí i strach z odhalení. „Bylo to neustálé, nekonečné napětí. Skuteční špioni procházejí výcvikem ve špionáži. Já jsem žádný takový výcvik vůbec neměl,“ popsal.

„Uvnitř jsem hořel“

Stupnikov se narodil v Kazachstánu, odkud se s ním matka Taťjana a sestra Alisa přestěhovaly do Omsku v rámci ruského programu přesídlování. Později nastoupil na kadetní školu a v roce 2018 zamířil na Akademii spojů v Petrohradu, kde strávil pět let. V létě 2023 školu dokončil, získal hodnost poručíka a nastoupil k 36. gardové motostřelecké brigádě. Už v listopadu ho velení poslalo bojovat na Ukrajinu.

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S invazí v sousední zemi od začátku nesouhlasil. Způsob, kterým ruská armáda vedla válku, ho šokoval. „Cíleně shazovali bomby na nevinné civilisty. Bylo to zlo,“ řekl. Své názory si však nechával pro sebe. „Nemohl jsem dát najevo, co cítím. Uvnitř jsem ale hořel,“ konstatoval.

Proti válce byla také jeho rodina. Zoufalá Taťjana se nakonec únoru 2024 obrátila na ukrajinského youtubera Dmytra Karpenka s prosbou o pomoc pro syna, který chtěl dostat z ruské armády.

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Karpenko na svém kanálu zveřejňoval rozhovory s ruskými válečnými zajatci a vojáky, kteří přeběhli na ukrajinskou stranu. Nabízel také finanční odměnu těm, kteří pomohou ukrajinské armádě.

Stupnikov se Karpenkovi ozval přes WhatsApp a nabídl mu spolupráci. Za předávání informací ale žádné peníze nepožadoval.

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Aby si ověřili, že si píší skutečně spolu a nikdo jejich komunikaci neodhalil, domluvili se na jednoduchém kódu. Stupnikov měl ke každému pozdravu připojit číslo o pět vyšší, než kolikátého právě bylo. Když tak 20. února napsal „Ahoj 25“, Karpenko věděl, že je to skutečně on.

V červenci 2024 se Stupnikov rozhodl přejít na ukrajinskou stranu. Pod dohledem ukrajinských dronů se dostal k průzkumníkům, kterým předal domluvené heslo. Ti mu zavázali oči a odvezli ho do svých pozic.

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Denis Kapustin, velitel Ruského dobrovolnického sboru, který bojuje na straně Kyjeva, mu nabídl místo ve své jednotce. Stupnikov nabídku přijal a rozhodl se na Ukrajině zůstat. S pomocí Ukrajinců se podařilo dostat z Ruska i jeho matku a sestru.

Svůj přechod na druhou stranu fronty Stupnikov nepovažuje za zradu přísahy, kterou složil při vstupu do ruské armády. ‚Slíbil jsem, že budu bránit svobodu, nezávislost a ústavní pořádek. Putin ale všechny tyto hodnoty zničil,‘ vysvětlil.

Válka na Ukrajině

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