Repinová se postupně stala opatrovnicí dvou sester. Starší Anja žije v její rodině už více než šest let. Mladší Margarita se ale domů nikdy nedostala.
Repinová poznala biologickou matku dívek díky charitativní organizaci v Chersonu, která pomáhala ženám v těžké životní situaci. Nejdříve se ujala čtyřleté Anji, a když se v říjnu 2021 narodila Margarita, slíbila její matce, závislé na drogách, že se postará také o ni. Okamžitě proto začala vyřizovat potřebné dokumenty a usilovala o svěření dítěte do péče.
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Na první setkání s novorozenou Margaritou vzala Repinová do porodnice také Anju a svou biologickou dceru Terezu. „Jakmile jsem malou uviděla, věděla jsem, že patří k nám,“ popsala portálu Novaja Gazeta.
Na začátku roku 2022 zbývalo do dokončení opatrovnického procesu už jen několik formalit. Rodina chystala pokojíček a těšila se, až si Margaritu konečně odvede domů. Pak ale Rusko odstartovalo invazi.
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Repinová s dcerami zůstala ve města Hola Prystaň na levém břehu Dněpru, zatímco Margarita pobývala v dětském domově na druhé straně řeky. Jakmile boje přerušily silniční i říční spojení, začala zoufale telefonovat do zařízení, aby zjistila, kde dítě je a zda je v bezpečí.
Situace se však rychle zhoršovala. Repinová proto nakonec rozhodla, že Anju a Terezu odveze do bezpečí. Věřila, že se pro Margaritu brzy vrátí, jakmile dokončí všechny úřední náležitosti. K tomu ale už nedošlo.
Jeden telefonát z Ruska a pak ticho
V srpnu 2022 navštívila okupovanou část Chersonské oblasti Inna Varlamovová, tehdy nastávající manželka ruského politika Sergeje Mironova. Doprovodila ji poslankyně Jana Lantratovová. Ženy si místních zařízeních vybraly dvě děti, mezi nimi i desetiměsíční Margaritu.
Děti následně odvezly přes okupovaný Krym do Ruska. Margarita dostala nové jméno Marina Mironovová a úřady jí změnily i místo narození. Dnes vyrůstá v domácnosti Mironova, předsedy strany Spravedlivé Rusko.
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Okupační úřady se snažily Repinové namluvit, že dívenka zahynula při ukrajinském bombardování. „Vnitřně jsem věděla, že Margarita není mrtvá. Jen se mě snažili oklamat,“ popsala.
Po dlouhých měsících pátrání se dozvěděla, že dívka žije v Moskvě. Naději si však nenechala vzít. „Když jsem zjistila, že je naživu, začala se mi objevovat ve snech. Když jsme chodili na pláž, viděla jsem ji v každém dítěti, které si hrálo kolem. Hledala jsem ji úplně všude,“ vzpomíná.
V listopadu 2023 konečně získala oficiální dokumenty potvrzující její postavení zákonné opatrovnice Margarity. Od té doby opakovaně žádá ruské úřady o návrat dítěte, odpovědi se však nedočkala.
„Z Ruska mi zavolali jen jednou. Sociální pracovnice se vyptávala na mě a na Margaritu,“ vylíčila Repinová. „Řekla jsem jí, že jsem připravená si ji okamžitě převzít. A pak už zase následovalo ticho,“ konstatovala.
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Repinová zdůrazňuje, že Margarita patří do její rodiny a že její starší sestra na ni stále čeká. „Žádný zlatý záchod ani hory kaviáru nenahradí sestře její sestru,“ říká. „Rusko mi vzalo podnikání, domov i dítě,“ míní s tím, že ani po čtyřech letech nevzdává boj o dívčin návrat.
Margarita je jedním z více než dvaceti tisíc ukrajinských dětí, které Rusové odvlekli z okupovaných území bez souhlasu jejich rodin či poručníků.
Mezinárodní trestní soud v Haagu v souvislosti s tím vydal v roce 2023 zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou. Kyjev označuje únosy za válečný zločin, který splňuje definici genocidy podle úmluvy OSN. Kreml obvinění odmítá.