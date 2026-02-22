Sedanka leží mezi sopkami a lesy Kamčatky a žije v ní zhruba 250 lidí. Loni v létě gubernátor Vladimir Solodov oznámil, že chce obci udělit prestižní titul „Vesnice vojenské slávy“ za to, kolik bojovníků odsud odešlo na Ukrajinu. Z 67 místních mužů jich 39 narukovalo. „Památka hrdinství vesničanů musí být zvěčněna,“ vzkázal tehdy Solodov.
Jenže zůstalo u slibů. Sedanka dosud titul nezískala a rodiny vojáků nedostaly pomoc, kterou jim představitelé regionu přislíbili. Do vsi dorazila jen jednorázová dodávka palivového dřeva. Jinak se nic nezměnilo.
Někteří obyvatelé si myslí, že stát se obává, že by veřejná pozornost odhalila bídu, ve které denně žijí. Domy ze sovětských časů se rozpadají, mnohé nemají tekoucí vodu a kanalizace vytéká do bláta na ulicích.
„Byla by to ostuda. Jak by naši vesnici s vojenskou slávou ukázali? Lidé tu nemají vůbec nic,“ řekla deníku The New York Times (NYT) čtyřicetiletá Světlana Zacharovová, členka obecní rady a válečná vdova.
Válka si mezi místními vybrala vysokou daň. Z mužů, kteří odešli na frontu, je dnes devatenáct mrtvých nebo nezvěstných. V malé komunitě, kde se všichni znají, zasáhla ztráta téměř každou rodinu.
„Málokdy tu potkáte někoho střízlivého“
Mnohé k odchodu motivovaly peníze. V chudé obci působí armádní odměny jako pohádkové částky. V Kamčatském kraji dostane nováček za podpis smlouvy s armádou jednorázovou odměnu až 1,4 milionu rublů (380 tisíc korun). Měsíční plat vojáků se liší podle místa služby, délky kontraktu a role, obvykle je to kolem 200 tisíc rublů (54 tisíc korun).
Příliv válečných peněz však život v Sedance zásadně nezměnil. Někteří navrátilci si koupili byt v okolí, nové vybavení či čtyřkolku. Mnozí se ale podle místních potýkají s psychickými následky války. „Vracejí se vyčerpaní, nespokojení. Jsou jiní, uzavření,“ popsala Zacharovová.
Situaci zhoršuje alkohol. „V této vesnici málokdy potkáte střízlivého člověka,“ uvedl rybář Dmitrij Tulik. Podle něj mnozí veteráni své výdělky propijí. Místo slíbeného rozkvětu tak ve vesnici zůstává spíš pocit zmaru a zásadní otázka: proč vlastně jejich muži v sousední zemi zemřeli.