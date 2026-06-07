Rusko přepisuje náboženskou mapu Ukrajiny. Duchovní mluví o genocidě víry

Ruští vojáci poškodili nebo zničili nejméně 742 kostelů, modliteben, synagog, mešit a dalších náboženských objektů. Uvádí to iniciativa Religion on Fire, která dlouhodobě sleduje dopady bojů na náboženský život na Ukrajině.
V okupovaném Mariupolu na jižní Ukrajině Rusové zničili místní synagogu a židovské komunitní centrum. Těžké ztráty utrpěly také zdejší protestantské sbory. Pastor Církve adventistů sedmého dne Valentyn Zahreba portálu The Insider popsal, že jeho komunita přišla o obě budovy, které ve městě využívala.
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Ruské síly náboženské budovy nejen ničí, ale také zabírají. V Melitopolu v Záporožské oblasti tak obsadily modlitebnu evangelikálního společenství Grace, které ve městě působilo od roku 1910. Ozbrojenci v maskách vtrhli dovnitř a zadrželi představitele církve. Pastor Mychajlo Brycyn pak dostal 48 hodin na odchod z města. Okupační úřady následně odstranily z budovy kříž a proměnily ji v prostor pro své akce.
Někteří duchovní za odpor vůči okupantům zaplatili životem. Podle odhadu ukrajinského ministerstva zahraničí zabily ruské síly do letošního jara nejméně 67 duchovních různých vyznání. Okupanti část z nich popravili za odmítnutí spolupráce nebo za veřejnou kritiku ruské agrese. Další zahynuli při ostřelování.
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Mezi nejznámější případy patří osud kněze ukrajinské pravoslavné církve Stepana Podolčaka z okupované části Chersonské oblasti. Ruští vojáci ho v únoru 2024 odvlekli z domova, načež místní o dva dny později našli jeho tělo se stopami mučení. Rusové na něho předtím tlačili, aby přešel pod Moskevský patriarchát.
Bohoslužby pod dohledem
Moskva postupně nahradila otevřené násilí propracovaným systémem byrokratického nátlaku. Náboženské komunity se musí registrovat podle ruských zákonů a jejich představitelé často musí přijmout ruské občanství. Kdo odmítne, může přijít o majetek i možnost pokračovat v činnosti.
„Duchovní dnes stojí před těžkou volbou: buď přijmou podmínky okupantů, nebo přejdou do ilegality,“ popsal pastor Brycyn. Komunitám, které pokračují v činnosti bez registrace, hrozí pokuty, trestní stíhání a vězení.
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Ani těm, kteří registraci získají, se dohled nevyhne. Agenti ruských bezpečnostních složek mohou kdykoli vstoupit na bohoslužbu.
„Při raziích hledají známky neloajality mezi věřícími. Nejprve kontrolují, zda mají ruské pasy. Potom procházejí jejich telefony a hledají ukrajinské kontakty, vazby na armádu nebo dobrovolníky, odběry ukrajinských sociálních sítí, protiruské zprávy či zakázané aplikace,“ popisuje Brycyn.
Dmytro Bodju z protestantské komunity Slovo života v Melitopolu vzpomíná, že po něm agenti ruských tajných služeb požadovali seznamy věřících, včetně informací o jejich postoji k okupaci. Když jim vysvětlil, že ukrajinské církve podobné údaje neshromažďují, odmítali tomu uvěřit.
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„Řekl jsem jim: Nic takového nemáme. – Jak to myslíte, že nemáte? To není možné,“ vzpomíná. Podle něho nechápali, jak může církev fungovat bez dohledu tajných služeb. „Je to jiný způsob myšlení, jiný pohled na život. Pro ně je to logické a samozřejmé, pro nás ne,“ popsal The Insideru.
V atmosféře neustálých kontrol a obav z represí přesunuli mnozí věřící svůj náboženský život do soukromí a scházejí se mimo dosah úřadů.
Brycyn označuje postup ruských úřadů za náboženskou genocidu. Podle něj nejde o sérii jednotlivých incidentů, ale o promyšlenou politiku, jejímž cílem je rozbít nezávislé náboženské komunity, potlačit jejich identitu a nahradit je strukturami loajálními Moskvě.