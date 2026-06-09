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Rusové se stahují z Kinburnské kosy, hlásí partyzáni. Ukrajinci jim přeťali zásobování

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  11:59
Ruští vojáci začali urychleně ustupovat z částí Kinburnské kosy na jižní Ukrajině poté, co ukrajinská armáda narušila jejich zásobovací trasy. Tvrdí to ukrajinské partyzánské hnutí Ateš. Podle něj kolaps logistiky, rostoucí ztráty a nedostatek vojáků znemožnily některým jednotkám udržet pozice, a proto se z okupovaného území stahují.
Ruští vojáci operují na Kinburnské kose. (23. srpna 2024)

Ruští vojáci operují na Kinburnské kose. (23. srpna 2024) | foto: Alexei Konovalov / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Kinburnská kosa v Mykolajivské oblasti na Ukrajině
Kinburnská kosa v Mykolajivské oblasti na Ukrajině
Ruští vojáci operují na Kinburnské kose. (23. srpna 2024)
Ruský voják z protitankové jednotky 52. dělostřelecké brigády výsadkových vojsk...
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Pozice formace 337. pluku ruské armády opouštějí své pozice, uvádí Ateš s odkazem na informace od svých agentů v terénu.

Kinburnská kosa je písečný pás vybíhající do Černého moře, který se nachází na pomezí Mykolajivské a Chersonské oblasti. Rusům slouží jako důležitý opěrný bod, z něhož mohou sledovat pohyb lodí v ústí Dněpru a podnikat útoky proti ukrajinským pozicím v okolí Očakivu.

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Kontrola nad kosou umožňuje ovlivňovat bezpečnost severozápadní části Černého moře a přístupy k ukrajinským přístavům.

Podle Ateše přestalo ruské velení na kosu dodávat munici, palivo i potraviny. „Stahuje příslušníky 337. pluku z pobřežních pozic v severní a západní části kosy. Ruští vojáci stále hůře čelí ukrajinským dronům a obranu oblasti oslabuje také nedostatek personálu,“ uvedlo hnutí.

„Poté, co část vojáků přesunuli na záporožský směr, zůstaly zbývající jednotky bez dostatečného počtu lidí. Velení je ani jednou nedoplnilo. Velitelé stahují vojáky z jedněch pozic a přesouvají je na jiné. Na kose zůstávají už jen zbytky jednotek, které nedokážou udržet obranu. Logistický systém okupantů se v tomto úseku definitivně zhroutil,“ dodalo.

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Mluvčí ukrajinských jižních sil Vladyslav Vološyn prohlásil, že zprávu partyzánů nedokáže potvrdit ani vyvrátit.

„Ukrajinci provádějí operace s cílem získat palebnou kontrolu nad ruskými pozemními zásobovacími trasami v okupované části Chersonské oblasti,“ řekl stanici Suspilne.

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Podle Institutu pro studium války (ISW) ukrajinské údery na zásobovací trasy v okupovaných oblastech zřejmě stále citelněji ovlivňují schopnost Rusů udržet obranu v této části fronty.

Podle Vološyna ruští vojáci čelí nedostatku paliva pro vozidla i generátory. „Výpadky trvají dva až čtyři dny, někdy i déle,“ popsal.

Kinburnská kosa

Kinburnská kosa

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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