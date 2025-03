Rusko vyráží u Chersonu na sebevražedné mise, pravý břeh Dněpru chce jako páku

„Denně se snaží přejít. Naši zpravodajci zjistili, že ruské velení vojákům v oblasti řeklo, že musí řeku za každou cenu překročit. Ne všichni jsou ale ochotní jít,“ řekl gubernátor Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin.

Ruským vojákům bylo podle něho řečeno, že musí z pravého (západního) břehu Dněpru „udělat součást vyjednávání“, a to obsazením vesnice na druhé straně toku. Okupačním silám se to ale dosud nepodařilo, ačkoli za své snahy platí značnými ztrátami. „Rusové moc dobře vědí, že jde o sebevražednou misi,“ popsal Prokudin deníku The Guardian.

Ruská armáda nyní ovládá východní část ukrajinské Chersonské oblasti. (4. března 2025)

„Rusko si chce odškrtnout, že je přítomné na pravém břehu a vznést tak nárok na celou oblast,“ dodal gubernátor. Ruské údery podle něho zesílily poté, co v únoru bez účasti Kyjeva odstartovala rusko-americká jednání o možnostech ukončení konfliktu.

V regionální metropoli Chersonu žil před válkou asi jeden milion obyvatel. Nyní na straně kontrolované Ukrajinou zůstává zhruba 155 tisíc lidí, kteří každodenně čelí ruské dělostřelecké palbě, dronům a leteckým pumám.

Ruská ofenziva se podle Prokudina odehrává na čtyřech místech: na bažinatých ostrovech v ústí Dněpru, na silničním a železničním Antonivském mostě východně od Chersonu a dále u vesnic Lvove a Zmijivka, z nichž druhá se nachází proti proudu zničené přehrady Nová Kachovka.

Rusové v prvních měsících své invaze na Ukrajině ovládli velkou část Chersonské oblasti. V listopadu 2022 ale museli ustoupit ze západního břehu Dněpru včetně Chersonu poté, co je obklíčili ukrajinští obránci. Ti se pak snažili uchytit i na východním břehu, ale neúspěšně.

Moskva v září 2022 vyhlásila jednostrannou anexi celé oblasti spolu s třemi dalšími – Záporožskou, Doněckou a Luhanskou. Ani jednu z nich přitom nemá po třech letech bojů plně pod kontrolou.

Podle analytiků z amerického Institutu pro studium války se Moskva nyní bude snažit pomocí ultimát ovládnout velká města v těchto regionech. Kreml mimo jiné žádá, aby se Ukrajina v rámci jednání vzdala Záporoží, Chersonu či Kramatorsku, kde žije dohromady více než milion Ukrajinců.

Analytici varovali, že obsazení těchto míst by vedlo k rozsáhlé humanitární katastrofě. „Rusko by zřejmě použilo stejné metody represe, deportace a nucené asimilace jako na územích, která již obsadilo,“ podotkli.

Ruský postup se podle analytiků v poslední době na frontě zastavil a ruské síly se stále více potýkají s neudržitelnými ztrátami vozidel a personálu, což naznačuje, že nebudou schopny obsadit vojenskými prostředky celý rozsah těchto oblastí „v krátké době, pokud vůbec“.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v minulém týdnu prohlásil, že Rusko odmítá zastavit bojové akce podél současné linie dotyku. Odvolával se přitom na ruskou ústavu, kterou země změnila tak, aby jako její území zahrnovala právě i čtveřici částečně okupovaných ukrajinských oblastí.