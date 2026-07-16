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Rusko zaútočilo na Kyjev i Charkov, ve skladu v Kyjevě vypukl požár

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Sledujeme online   7:17aktualizováno  8:02
V průmyslové zóně v Charkově jsou vidět následky úderu ruskou řízenou leteckou...

V průmyslové zóně v Charkově jsou vidět následky úderu ruskou řízenou leteckou bombou. Útok způsobil vážné škody na průmyslových budovách, v nichž se nacházejí závody na zpracování dřeva, výrobu obuvi a oděvů, jakož i další civilní podniky. Poškozeno bylo také sedm vozidel zaparkovaných v blízkosti místa dopadu. Podle místních úřadů bylo při útoku zraněno osm civilistů. Muži ve věku 44, 49, 50 a 57 let spolu s ženami ve věku 31, 51 a 60 let byli hospitalizováni se zraněními různé závažnosti. 51letý muž, který utrpěl řezné rány od rozbitého skla, byl ošetřen přímo na místě. (15. 7. 2026) | foto: Profimedia.cz

V průmyslové zóně v Charkově jsou vidět následky úderu ruskou řízenou leteckou...
V průmyslové zóně v Charkově jsou vidět následky úderu ruskou řízenou leteckou...
Následky ruského leteckého útoku v Charkově. (20. června 2026)
Následky ruského leteckého útoku v Charkově. (20. června 2026)
17 fotografií
Krátce po půlnoci se v Kyjevě ozvala série výbuchů poté, co ukrajinské letectvo varovalo před blížícími se ruskými balistickými raketami. Rusko útočilo také na Charkov. Naopak ukrajinské drony zaútočily na Engels v Rusku, oznámil gubernátor Saratovské oblasti.

Novinář AFP na obloze nad Kyjevem viděl několik světelných záblesků, po nichž následovalo šest výbuchů. V západokyjevské Svjatošynské čtvrti byl zasažen sklad a v Darnycké čtvrti na jihovýchodě města dopadly úlomky raket na nebytové budovy, uvedl na sociálních sítích starosta metropole Vitalij Kličko.

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Ukrajinští záchranáři informovali o dvou mrtvých a pěti zraněných v hlavním městě, kyjevský starosta Vitalij Kličko dále uvedl na sociálních sítích o dvou obětech a šesti raněných, včetně 16letého chlapce.

Zasaženy byly v Kyjevě zbrojovky, podílející se na výrobě dronů dlouhého a středního doletu, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Zmínilo se také o útocích na přístavy na jihu Ukrajiny.

Podle ukrajinských záchranářů v metropoli hořely sklady, nákladní vozy a administrativní budova, než hasiči požáry uhasili.

Cílem ruských útočných dronů je také Charkov na severovýchodě Ukrajiny, kde byly zasaženy tři čtvrti, jak uvedl starosta tohoto města Ihor Terechov.

Mezitím v ruském Engelsu, který je po Saratovu druhým největším městem Saratovské oblasti v jižním Povolží, ukrajinské drony poškodily civilní infrastrukturu, ale nálet se podle předběžných údajů obešel bez obětí a raněných, informoval gubernátor Roman Busargin bez dalších podrobností.

Terčem útoku na Engels se stalo tamní vojenské letiště, na kterém vypukl požár, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na informace na sociálních sítích.

Ruské údery přichází několik hodin po návštěvě předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenová v Kyjevě, která po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským oznámila uzavření dohody mezi EU a Ukrajinou o společné výrobě dronů.

Kyjev je od června pravidelně terčem ruských útoků prováděných balistickými raketami, které jsou rychlé a hůře zachytitelné. Metropoli trápí zejména nedostatek raket PAC-3 pro své americké systémy Patriot, které jsou nezbytné k sestřelování balistických střel.

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Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil svůj záměr povolit Ukrajině výrobu raket určených pro Patrioty a Zelenskyj ve středu řekl, že by se tak mohlo stát do konce letošního roku.

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