„Policie loni na podzim zadržela mého třiačtyřicetiletého bratra Anzora. Krátce předtím mu na Instagramu napsala žena, se kterou si začal vyměňovat zprávy romantické povahy, přestože má manželku,“ popsal Muhammad portálu The Insider, jak začaly bratrovy potíže.
Žena Anzorovi po několika týdnech napsala, že je také vdaná. „Tehdy s ní komunikaci ukončil. Nedlouho poté šel na nákup a už se nevrátil domů. Muži v civilu ho na ulici nacpali do auta a odvezli. Později ho policie obvinila ze svádění vdané ženy,“ konstatoval Muhammad.
Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov od vypuknutí invaze na Ukrajinu předvádí údajné úspěchy svých válečníků na bojišti a ačkoliv se řada z těchto „hrdinských počinů“ ukázala být zinscenovaná v bezpečí týlu, čečenské formace potřebují pravidelně doplňovat.
Kadyrov tvrdí, že už vyslal na Ukrajinu 60 tisíc mužů, z toho třetinu dobrovolníků. Přestože je toto číslo zřejmě nadhodnocené, bezpečnostní síly v kavkazské republice jsou skutečně stále na lovu – často samy pod tlakem kvót, které jim nařizují, kolik „dobrovolníků“ musí sehnat.
Policie ženy donutí spolupracovat i mučením
Opoziční politické hnutí NIYSO upozornilo na kauzu Čečence, jenž vzal loni po cestě domů dva stopaře – muže a ženu. Opodál je pak zastavila policejní hlídka. Pasažér rychle zmizel a řidič ve voze zůstal sám se ženou. Strážníci následně na zadních sedačkách našli pilulky, které šofér nikdy neviděl. Nebylo mu to ale nic platné. Dívka tvrdila, že se znají.
„Do takových schémat se mohou zapojit i nezletilá děvčata, jež nemusejí chápat, co se děje. Policie je často láká na peníze. Některá mohou vědět, o co jde, zatímco dalším policisté třeba řeknou, že muž je předmětem vyšetřování a potřebují pomoct,“ popsal šéf NIYSO Said-Ali Abubakirov.
Poukázal také na případ šestnáctileté dívky, kterou policie zadržela a donutila k doznání ke smyšleným proviněním, načež jí slíbila osvobození, pokud namluví hlasové zprávy pro muže.
Smlouvu s armádou nebo výkupné
Závěr příběhů vypadá obdobně. Jakmile policie nashromáždí dostatek kompromitujícího materiálu, vydá se muže zadržet. Nešťastníkům pak hrozí, že je předá příbuzným údajně sváděné ženy, kteří ho zabijí a zostudí jeho rodinu. Druhou možností je podepsat smlouvu s ruským ministerstvem obrany a vyhnout se krevní odplatě i obviněním.
|
Ty, kteří kontrakt uzavřít nechtějí, čeká uvěznění a mučení až do chvíle, než nakonec kývnou. V některých případech jsou policisté ochotní muže propustit, pokud jejich příbuzní zaplatí výkupné, jež obvykle činí 300 až 700 tisíc rublů (75 tisíc až 175 tisíc korun). To byl také Anzorův případ.
Ruská internetová televize Dožď informovala, že Čečensko na frontu odesílá také zatčené, kteří jsou podezřelí z homosexuality. Jsou případy, kdy je nutí poskytovat sexuální služby čečenským vojákům.
„Výrazně stoupl počet případů vydírání, zejména v metropoli Grozném. Lidem zatčeným kvůli podezření, že jsou homosexuálové, dávají na výběr, že je buď postaví před soud ve vykonstruovaném případu, anebo je odešlou na frontu,“ uvedl Davida Istějev ze skupiny SK SOS.