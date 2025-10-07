Sváděl jsi vdané, pomažeš na frontu. Jak Čečensko hledá „dobrovolníky“ do války

Autor:
  12:45
Čečensko hledá od začátku války na Ukrajině „dobrovolníky“ prostřednictvím vydírání, zastrašování a falešných obvinění. Novou oblíbenou technikou je používání léček, v jejichž rámci mají nezletilá děvčata nebo vdané ženy za úkol oslovit muže a obstarat na ně kompromitující materiál. Oběťmi jsou v těchto případech často také ženy, které policie do těchto operací rovněž donutí.
Čečenští vojáci zvláštního pluku pojmenovaného po Achmatu Kadyrovovi ve vesnici...

Čečenští vojáci zvláštního pluku pojmenovaného po Achmatu Kadyrovovi ve vesnici Popasnaja v Luhanské oblasti na Ukrajině (10. dubna 2022) | foto: Profimedia.cz

Příslušníci čečenského speciálního pluku Achmat ve městě Lysyčansk na východní...
Bývalý příslušník ruského Wagnerova uskupení, který se připojil k čečenské...
Čečenský prezident Ramzan Kadyrov (26. května 2024)
Ruský diktátor Vladimir Putin a vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov na...
14 fotografií

„Policie loni na podzim zadržela mého třiačtyřicetiletého bratra Anzora. Krátce předtím mu na Instagramu napsala žena, se kterou si začal vyměňovat zprávy romantické povahy, přestože má manželku,“ popsal Muhammad portálu The Insider, jak začaly bratrovy potíže.

Žena Anzorovi po několika týdnech napsala, že je také vdaná. „Tehdy s ní komunikaci ukončil. Nedlouho poté šel na nákup a už se nevrátil domů. Muži v civilu ho na ulici nacpali do auta a odvezli. Později ho policie obvinila ze svádění vdané ženy,“ konstatoval Muhammad.

Čečenci posílají homosexuály na frontu jako sexuální otroky, tvrdí neziskovka

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov od vypuknutí invaze na Ukrajinu předvádí údajné úspěchy svých válečníků na bojišti a ačkoliv se řada z těchto „hrdinských počinů“ ukázala být zinscenovaná v bezpečí týlu, čečenské formace potřebují pravidelně doplňovat.

Kadyrov tvrdí, že už vyslal na Ukrajinu 60 tisíc mužů, z toho třetinu dobrovolníků. Přestože je toto číslo zřejmě nadhodnocené, bezpečnostní síly v kavkazské republice jsou skutečně stále na lovu – často samy pod tlakem kvót, které jim nařizují, kolik „dobrovolníků“ musí sehnat.

Policie ženy donutí spolupracovat i mučením

Opoziční politické hnutí NIYSO upozornilo na kauzu Čečence, jenž vzal loni po cestě domů dva stopaře – muže a ženu. Opodál je pak zastavila policejní hlídka. Pasažér rychle zmizel a řidič ve voze zůstal sám se ženou. Strážníci následně na zadních sedačkách našli pilulky, které šofér nikdy neviděl. Nebylo mu to ale nic platné. Dívka tvrdila, že se znají.

Čečenci vystavili tělo zabitého mladíka na náměstí. Dívat se musely i děti

„Do takových schémat se mohou zapojit i nezletilá děvčata, jež nemusejí chápat, co se děje. Policie je často láká na peníze. Některá mohou vědět, o co jde, zatímco dalším policisté třeba řeknou, že muž je předmětem vyšetřování a potřebují pomoct,“ popsal šéf NIYSO Said-Ali Abubakirov.

Poukázal také na případ šestnáctileté dívky, kterou policie zadržela a donutila k doznání ke smyšleným proviněním, načež jí slíbila osvobození, pokud namluví hlasové zprávy pro muže.

Smlouvu s armádou nebo výkupné

Závěr příběhů vypadá obdobně. Jakmile policie nashromáždí dostatek kompromitujícího materiálu, vydá se muže zadržet. Nešťastníkům pak hrozí, že je předá příbuzným údajně sváděné ženy, kteří ho zabijí a zostudí jeho rodinu. Druhou možností je podepsat smlouvu s ruským ministerstvem obrany a vyhnout se krevní odplatě i obviněním.

Čečensko pořádá hony na čarodějnice, ponižování věštců obhajuje islámem

Ty, kteří kontrakt uzavřít nechtějí, čeká uvěznění a mučení až do chvíle, než nakonec kývnou. V některých případech jsou policisté ochotní muže propustit, pokud jejich příbuzní zaplatí výkupné, jež obvykle činí 300 až 700 tisíc rublů (75 tisíc až 175 tisíc korun). To byl také Anzorův případ.

Ruská internetová televize Dožď informovala, že Čečensko na frontu odesílá také zatčené, kteří jsou podezřelí z homosexuality. Jsou případy, kdy je nutí poskytovat sexuální služby čečenským vojákům.

„Výrazně stoupl počet případů vydírání, zejména v metropoli Grozném. Lidem zatčeným kvůli podezření, že jsou homosexuálové, dávají na výběr, že je buď postaví před soud ve vykonstruovaném případu, anebo je odešlou na frontu,“ uvedl Davida Istějev ze skupiny SK SOS.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Květiny i vzkazy. Před úřadem, který Drábová vedla 26 let, vzniklo pietní místo

Před budovou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na Senovážném náměstí v Praze vzniklo pietní místo, kam lidé mohou přijít uctít památku Dany Drábové. Předsedkyně úřadu, která vedla tuto...

7. října 2025  12:56

Srážka kamionu s autem zastavila D1 na Vyškovsku, náklaďák zřejmě nedobrzdil

Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stála v úterý dopoledne kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla...

7. října 2025  9:28,  aktualizováno  12:55

Sváděl jsi vdané, pomažeš na frontu. Jak Čečensko hledá „dobrovolníky“ do války

Čečensko hledá od začátku války na Ukrajině „dobrovolníky“ prostřednictvím vydírání, zastrašování a falešných obvinění. Novou oblíbenou technikou je používání léček, v jejichž rámci mají nezletilá...

7. října 2025  12:45

SPD chce do nové vlády vyslat experty, Motoristé svoje politiky, oznámil Babiš

Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš ve videu na svém Instagramu prohlásil, že SPD chce do nové vlády nominovat experty, Motoristé zase svoje politiky. „S Motoristy a SPD máme 108, takže jednáme...

7. října 2025  10:51,  aktualizováno  12:38

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stojí

Vlak v Podivíně na Břeclavsku v úterý srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati do Rakouska stojí, mezinárodní vlaky a expresy jezdí odklonem přes Olomouc, minou tak Brno.

7. října 2025  12:30,  aktualizováno  12:38

Korupční kauza exprimátora Hrabáče už měsíce stojí kvůli nedostupným důkazům

Vyšetřování případu údajné korupce a machinací s veřejnými zakázkami, ve kterém je trestně stíhán i exprimátor Chomutova Marek Hrabáč (dříve ANO), se zaseklo. Kriminalisté se ani po více než roce...

7. října 2025  12:37

Slovensko podepsalo s USA dohodu, postaví nový jaderný blok

Slovenská vláda podepsala mezistátní dohodu s USA o výstavbě nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích na Slovensku. Zařízení o výkonu přes 1 000 megawattů bude ve vlastnictví státu, uvedl...

7. října 2025  12:34

Nakažených žloutenkou A je nejvíce za 30 let, téměř 40 procent připadá na Prahu

Lékaři do konce září evidovali v Česku 1776 případů žloutenky typu A, loni za celý rok 636. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Téměř 40 procent případů bylo zachyceno v Praze,...

7. října 2025  12:32

Je to žonglér s důkazy, řekl žalobce o mladíkovi souzeném za zotročování dívek

Krajský soud v Plzni vynese v listopadu rozsudek nad třiadvacetiletým mužem z Karlovarska, který je obžalovaný, že zotročoval vysokoškolačky. Podle státního zástupce, který pro něj navrhuje deset let...

7. října 2025  12:25

Prahu 5 sužují divočáci, pohybují se i u domů. Radnice podnikne rázné kroky

V Praze 5 se letos přemnožila divoká prasata. Pohybují se i v blízkosti obytných domů například na Barrandově, v Košířích a Jinonicích. Radní městské části v pondělí rozhodli, že úřad vyplatí...

7. října 2025  12:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poslanecký klub Motoristů povede Boris Šťastný, místopředsedou bude Gregor

V čele poslaneckého klubu Motoristů stane Boris Šťastný. Prvním místopředsedou klubu bude Matěj Gregor. Do funkcí je v úterý na ustavující schůzi zvolili členové poslaneckého klubu. Informoval o tom...

7. října 2025  11:56

TOP 09 čeká volba lídra, nominaci má Pospíšil, zájem kandidovat naznačil Havel

Za měsíc čeká TOP 09 volba nového vedení. Nominaci pražské organizace na předsedu má bývalý šéf strany a nově znovu i poslanec Jiří Pospíšil. Zájem kandidovat na nového předsedu strany naznačil po...

7. října 2025  10:27,  aktualizováno  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.