Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„V důsledku teroristických akcí ukrajinských ozbrojených sil byly poničeny objekty energetické infrastruktury,“ napsal Bogomaz. Původně informoval, že bez tepla a proudu je pět obcí a část Brjansku. Později ohlásil, že „...byly dodávky elektřiny i tepla... obnoveny během tří hodin“.
Ruská protivzdušná obrana podle Bogomaze během neděle zničila přes 170 ukrajinských dronů. Za uplynulou noc vojáci nad územím celého Ruska zneškodnili 43 ukrajinských bezpilotních letounů, oznámilo ráno ministerstvo obrany v Moskvě podle ruskojazyčného servisu BBC.
Stalo se tak údajně nad Brjanskou, Kalužskou a Tulskou oblastí a nad Moskevským regionem, což je neoficiální název pro Moskvu a Moskevskou oblast.
Ukrajinská armáda v neděli večer podnikla další raketový útok na ruský Belgorod ležící několik desítek od hranic mezi oběma zeměmi. Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov oznámil, že úder způsobil škody na energetické infrastruktuře a v jednom bytě v regionální metropoli.
|
Ukrajinci zaútočili na přístav Taman, tvrdí ruský gubernátor. Na místě vypukly požáry
Podle telegramového kanálu Pepel byla cílem raketového útoku belgorodská teplárna a po něm začaly v centru města problémy s dodávkami tepla. Takovou situaci během nynější zimy Belgorod zažívá opakovaně.
Rusko systematicky útočí na energetická zařízení na Ukrajině, takovéto údery pak stupňuje během zimního období. Ukrajina, která se brání, se při úderech na Rusko zaměřuje na zařízení ropné a plynové infrastruktury, v posledních měsících ale i na objekty energetické a teplárenské infrastruktury.
|
Rusové ochutnávají vlastní medicínu. Belgorod trpí v mrazivém blackoutu
Agentura TASS s odvoláním na nejmenovaného činitele napsala, že během třístranných jednání mezi Rusy, Ukrajinci a Američany, která začnou v úterý v Ženevě, se bude mluvit i o možnosti oboustranného přerušení útoků na energetickou infrastrukturu.
„Energetické příměří“ platilo po několik dnů už před časem, kdy region svíraly silné mrazy. Kyjev dal podle BBC najevo, že je připravený na nové moratorium přistoupit, Moskva s ní zatím ale souhlas nedala.