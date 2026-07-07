„Myslím si, že aby si člověk změnil názor na tuto válku, musí sem přijet,“ popsal Milajev v rozhovoru s projektem Choču žiť (Chci žít), který umožňuje ruským vojákům dobrovolně se vzdát těm ukrajinským.
Pětačtyřicetiletý Milajev je biologickým vnukem sovětského cirkusového umělce Jevgenije Milajeva, který byl prvním manželem Galiny Brežněvové - dcery sovětského generálního tajemníka. Galina adoptovala Jevgenijovy děti z prvního manželství poté, co jejich biologická matka zemřela při porodu. Antona vychovávala jako vlastního, uvedl kanál Baza.
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Milajev v interview, které Ukrajina publikovala v pondělí, prohlásil, že se dlouho vyhýbal rodinným vazbám na Brežněva. „Vždy jsem dával přednost tomu být obyčejným člověkem,“ konstatoval.
Milajev uvedl, že od 90. let strávil 19 let ve Spojených státech. Živil se řadou nekvalifikovaných profesí, než se kolem roku 2015 vrátil do Ruska. Podle vlastních slov ho „unavil život v USA“. Pochvalně se vyjádřil také o Sovětském svazu. „Tehdy existoval stát, dnes je tu jen chaos,“ podotkl.
„Beznadějná vojenská operace“
V posledních letech žil Milajev v Moskvě a pracoval jako řidič kamionu. Do války narukoval loni kvůli penězům – potřeboval splatit dluh ve výši jednoho milionu rublů. Smlouvu podepsal v Kostromě, kde za vstup do armády dostal jednorázovou odměnu 1,4 milionu rublů (380 tisíc korun).
Tvrdí, že na frontě chtěl původně pracovat jako řidič, nakonec ho ale zařadili k útočné jednotce. „Před vstupem do armády jsem neměl žádné vojenské zkušenosti,“ popsal s tím, že výcvik v okupované Luhanské oblasti trval tři týdny a po zhruba dvou měsících na frontě padl do zajetí.
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Stalo se tak během operace v Chersonské oblasti, při které jeho jednotka dostala za úkol překročit řeku Dněpr. Milajev označil tuto operaci za beznadějnou. „Šance na přežití je prakticky nulová. Těla padlých nikdo neodváží a požírají je divoká zvířata,“ popsal válečný zajatec.
Z osmi vojáků podle něho zůstali naživu čtyři. Milajev se poté sám dostal k řece, kde se vzdal ukrajinskému dronu.
Milajev odmítá výměnu zajatců a návrat do Ruska. Obává se, že by ho znovu poslali na frontu, nebo popravili za to, že se vzdal ukrajinským silám. „Doufám, že tady vydržím až do konce války,“ uzavřel.
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Leonid Brežněv se narodil v dnešním Kamjanske v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Prvním tajemníkem ÚV Komunistické strany SSSR se stal v říjnu 1964 a zemi vládl 18 let. Za jeho vlády například vojska Varšavské smlouvy v srpnu 1968 okupovala Československo. Galina byla jedním ze dvou Brežněvových dětí, zemřela v roce 1998.