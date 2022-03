Separatisté hrozí přístavu Mariupol, Němci pošlou protiletadlové střely

Informaci o hrozícím útoku proruských separatistů na Mariupol přinesla ruská agentura Interfax s odvoláním na jejich velitele Eduarda Basurina. Útočící jednotky už město na pobřeží Azovského moře obklíčily, strategický přístav už několik dní bombardují.

Podle starosty Vadyma Bojčenka bylo ostřelování v poslední době neustálé. „Nemohli jsme ani odklidit trosky z ulic,“ uvedl. Podle agentury DPA je město, kde žije přes 400 000 lidí, odříznuto od dodávek elektřiny, tepla a vody. Podle radnice útoky zranily nejméně 130 lidí, média se ale obávají, že bilance bude horší.

Mariupol je zásadní, protože se nachází u dotykové linie mezi Ukrajinou a separatistickými regiony na jejím východě. Jeho dobytí by umožnilo propojit ruské síly útočící z východu a jihu, uvedla stanice BBC.

Ruské síly v Kyjevě zasáhly rozhlasové a televizní centrum. Už dříve raketami v ukrajinském hlavním městě zničily televizní věž. Kreml to označil za cílený útok proti informační válce nepřítele.

Ofenziva však za poslední tři dny příliš nepokročila a města Charkov, Černihiv a Mariupol zůstávají navzdory těžkému bombardování v rukou Ukrajinců, sdělili britští zpravodajci.

„Jádro velkého ruského konvoje na Kyjev setrvává 30 kilometrů od centra města. Zdržuje ho houževnatý odpor, technické problémy a i zácpa vozidel,“ napsali.

Starosta jihoukrajinského přístavu Cherson v noci sdělil, že město padlo do rukou Rusů. Britové to nepotvrdili, pouze informovali o vstupu několika jednotek do města. Situace je podle nich nepřehledná.

Německo chce na Ukrajinu poslat 2 700 protiletadlových raket typu Strela. Dodávku schválilo německé ministerstvo hospodářství, informovala ve čtvrtek agentura DPA s odvoláním na ministerské zdroje. Jsou to zbraně sovětské výroby, které měla ve výzbroji Národní lidová armáda (NVA) bývalé Německé demokratické republiky.

České ministerstvo obrany ve středu potvrdilo zprávy serveru Aktuálně.cz, že Česko poskytlo Ukrajině 160 protiletadlových střel Strela za 38,5 milionu korun.

Německo v posledních dnech změnilo svůj zdrženlivý postoj a začalo ukrajinské armádě bojující proti ruské invazi posílat těžké zbraně. DPA uvádí, že ministerstvo obrany už několik dnů zjišťuje, zda a jaké další zbraně by mohly z Německa putovat na Ukrajinu.

Vláda kancléře Olafa Scholze v sobotu rozhodla, že Ukrajině dodá tisíc protitankových zbraní a 500 raket země-vzduch typu Stinger. Zdroje z německé vlády ve středu uvedly, že Německo zásilku ukrajinské straně předalo.