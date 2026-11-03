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Moskva zaútočila na ukrajinskou energetiku, Kyjev zasáhl ruskou rafinerii

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  7:29
Ukrajinci se brání ruským dronovým útokům (3. listopadu 2026)

Ukrajinci se brání ruským dronovým útokům (3. listopadu 2026) | foto: Reuters

Z podzemního krytu v areálu školy v obci Komyšuvacha v Záporožské oblasti...
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Ruské síly v noci na úterý podnikly rozsáhlé údery na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Dněpropetrovské, Charkovské a Vinnycké oblasti. V úterý ráno to na síti Telegram oznámilo ruské ministerstvo obrany. Gubernátor ruské Jaroslavské oblasti Michail Jevrajev informoval o ukrajinském úderu na rafinerii v Jaroslavli, při kterém utrpěli zranění dva zaměstnanci.

Ruské ministerstvo obrany k útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu uvedlo, že tato zařízení „dodávala elektřinu vojensko-průmyslovému komplexu a ozbrojeným silám Ukrajiny“. Ministerstvo dále sdělilo, že dalším cílem byla přístavní zařízení a plavidla v jihoukrajinské Oděské oblasti, i tyto cíle prý byly vybrány kvůli jejich vojenskému využívání.

Ruský nálet na školu s pomocí zabil 24 lidí, Zelenskyj vyzval svět k tvrdé reakci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí varoval, že Rusko chystá další rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu. Moskva podle Zelenského spoléhá na to, že se pozornost světa v úterý upře k americkým volbám do Kongresu a dění na Ukrajině bude do značné míry přehlédnuto.

Útoky v noci podnikla i Ukrajina. Jevrajev uvedl, že ukrajinské síly nasadily 124 dronů k úderu na ropnou rafinerii v Jaroslavli, která utrpěla škody. Jejich rozsah neupřesnil. Tamní rafinerii zasáhla Ukrajina už v minulosti.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022 na rozkaz prezidenta Vladimira Putina, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda prakticky denně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle. Obě země vzájemně útočí na energetickou infrastrukturu. Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje své válečné tažení.

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