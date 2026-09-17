Při útocích v Kyjevě byly v Solomjanské a Dniprovské čtvrti poničeny obytné a kancelářské budovy a zničeno skladiště, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Před útokem ukrajinské letectvo varovalo před vzletem stíhacího letounu MiG-31K směrem k hlavnímu městu.
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„V současné době evidujeme v hlavním městě 12 lidí zraněných při nepřátelském útoku. Mezi zraněnými jsou také dvě děti ve věku 10 a 12 let. Devět lidí zůstává v nemocnici,“ uvedl dále starosta.
V ruském městě Jaroslavl poškodil ukrajinský dronový útok tamní rafinerii. Uvedl ve čtvrtek gubernátor regionu Michail Jevrajev s tím, že hasiči se snaží uhasit vypuklý požár.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle. Obě země vzájemně útočí na energetickou infrastrukturu. Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy financuje válečné tažení.