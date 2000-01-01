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Ruský prezident Vladimir Putin zaslal ruským jednotkám válčícím na Ukrajině neobvyklou posilu v podobě 637 let staré relikvie. K vojákům na Donbasu zamířila část nedávno nalezených ostatků Dmitrije Donského, středověkého knížete a světce pravoslavné církve. Zdobenou schránku s kusem ruky vozí zástupci ruského patriarchátu přímo mezi vojáky v první linii.
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Poslanec Nikolaj Novičkov z prokremelské strany Spravedlivé Rusko už dříve vyslovil přání, aby část ostatků putovala k ruským vojákům na Ukrajině. Měla by podle něj sloužit jako povzbuzení.
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Ostatky byly objeveny při restaurátorských pracích v jednom z chrámů moskevského Kremlu. K jejich nálezu došlo v srpnu, krátce před výročím bitvy na Kulikově poli.
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Dmitrij Donský vedl v roce 1380 ruská vojska proti Zlaté hordě. V bitvě na Kulikově poli 8. září mongolsko-tatarská vojska porazil.
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Dmitrij Donský byl za svatého prohlášen v roce 1988. Stalo se tak při příležitosti tisícího výročí pokřtění Rusi.
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Nález ostatků v Moskvě připomnělo také procesí, které vedl patriarcha Kirill. Po jeho skončení Sergej Kirijenko oznámil plán poslat část ostatků ruským jednotkám na Ukrajině.
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Podle informací ruské pravoslavné církve se nalezené ostatky dochovaly téměř kompletní. Antropologické zkoumání podle agentury TASS potvrdilo jejich pravost.
Autor: Profimedia.cz
Z ostatků Dmitrije Donského chybí podle ruské pravoslavné církve pouze levá pata. Nález byl poprvé zveřejněn agenturou TASS s odvoláním na zdroj z církevního prostředí.
Autor: Profimedia.cz
Objevení ostatků vzbudilo pozornost také mezi ruskými politiky. Poradce prezidenta Vladimir Medinskij nález označil za symbolický.
Autor: Profimedia.cz
Patriarcha Kirill se u nalezených ostatků modlil krátce po jejich objevení. Ruská pravoslavná církev přikládá Dmitriji Donskému význam i jako světci.
Autor: Profimedia.cz
K odkazu Dmitrije Donského se ruská moc vracela i ve 20. století. Za druhé světové války sovětské vedení knížete rehabilitovalo a jeho jméno dostala tanková jednotka financovaná z příspěvků věřících.
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