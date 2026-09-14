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Vzpruha pro vojáky. Kreml pošle na frontu knížecí ostatky, vybral kus ruky
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Vzpruha pro vojáky. Kreml pošle na frontu knížecí ostatky, vybral kus ruky
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Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...
V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...
Devět evropských zemí včetně Francie, Itálie a Řecka žádá o více času na plné zavedení systému EES, který na hranicích zaznamenává biometrické údaje cestujících ze zemí mimo Evropskou unii a...
Poblíž Mochova na na východ od Prahy se dnes odpoledne srazil zemědělský stroj s autem a dodávkou. Jeden člověk zemřel při nehodě zemřel, tři lidé jsou vážně zranění, jednoho z nich do nemocnice...
Americký prezident Donald Trump kritizoval rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států, který zamítl přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami do Kongresu....
Případ tříleté Viktorky, kterou zabil její otec, zaměstnal poslance petičního výboru Sněmovny. Na veřejném slyšení, které začalo minutou ticha, projednali petici Už nikdy smrt nevinného dítěte....
Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl prezident pobaltské země Gitanas Nauséda a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident...
Prezident Petr Pavel v úterý krátce po poledni jednal s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem a posléze se šéfem resortu obrany Jaromírem Zůnou. S oběma členy vlády probral jejich návrhy na nově...
Na dost nebezpečném místě si ustlal bezdomovec v Pardubicích. Matraci si položil přímo ve vjezdu do podzemních garáží, kde jej mohli kvůli sklonu rampy přehlédnout přijíždějící řidiči. Jeden z...
Při teplotách vody v lužním lese nad 20 stupňů se může larvální vývoj kalamitních komárů zkrátit zhruba na týden. Tehdy je největší šance je zlikvidovat a zabránit tak pohromě, která lidem znemožňuje...
Oneplay Sport vstupuje do nové sezony Tipsport extraligy s pravidelnou show Krosček na Oneplay Sport 2. Moderátor Jan Homolka v ní bude se čtyřmi hosty glosovat aktuální hokejové dění a spojovat...
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) zaslal nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové dopis, který stanovuje vládní priority v oblasti trestní politiky. Ta se už nechala slyšet, že státní...
Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...
Nový dokument NAZA o chování izraelské armády k civilistům v Pásmu Gazy rozpoutal bouři. Tvůrci tvrdí, že výpovědi anonymních izraelských vojáků a zpravodajců, na nichž snímek stojí, důkladně...
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