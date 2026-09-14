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Každá ruka dobrá. Rusové už mohou na frontě čerpat sílu z knížecích ostatků

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Vladimir Putin posílá svým jednotkám na frontě 637 let starou kost válečného... Fragment ostatků svatého pravověrného velkoknížete Dmitrije Donského. (8. září... Vladimir Putin posílá svým jednotkám na frontě 637 let starou kost válečného... Vladimir Putin posílá svým jednotkám na frontě 637 let starou kost válečného... Voják se klaní relikviáři během slavnosti k oslavě Dne osvobození Donbasu,... Vladimir Putin posílá svým jednotkám na frontě 637 let starou kost válečného... Vladimir Putin posílá svým jednotkám na frontě 637 let starou kost válečného... Vladimir Putin si prohlíží otevřený hrob středověkého moskevského panovníka,... Vladimir Putin si prohlíží otevřený hrob středověkého moskevského panovníka,... Fragment ostatků svatého pravověrného velkoknížete Dmitrije Donského. (8. září... Sergej Kirijenko, první náměstek vedoucího kanceláře ruského prezidenta, se... Ruský prezident Vladimir Putin si prohlédl relikvie ruského knížete Dmitrije...
Ruský prezident Vladimir Putin zaslal ruským jednotkám válčícím na Ukrajině neobvyklou posilu v podobě 637 let staré relikvie. K vojákům na Donbasu zamířila část nedávno nalezených ostatků Dmitrije Donského, středověkého knížete a světce pravoslavné církve. Zdobenou schránku s kusem ruky vozí zástupci ruského patriarchátu přímo mezi vojáky v první linii.

Vzpruha pro vojáky. Kreml pošle na frontu knížecí ostatky, vybral kus ruky

Válka na Ukrajině

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