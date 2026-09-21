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Rusko zaútočilo na Záporoží, zraněno je pět lidí. Hořela i vysoká škola

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  8:19
Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý útok na Záporoží, informovala Ukrajinská státní služba pro mimořádné události (DSNS). Zraněno je pět lidí, požár zachvátil kromě jiného budovu vysoké školy.

Válka na Ukrajině

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Záchranáři také uvedli, že ze zasažených budov zachránili pět lidí a 14 evakuovali. Psychologové poskytli podporu 16 lidem.

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Poničené jsou dva devítipodlažní obytné domy, budova vysoké školy a nákupní centrum. Na všech těchto místech hořelo a DSNS uvedla, že hasiči pokračují v likvidaci následků útoku.

Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý útok na Záporoží. Zraněno je pět lidí, požár zachvátil budovu vysoké školy. (21. září 2026)
Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý útok na Záporoží. Zraněno je pět lidí, požár zachvátil budovu vysoké školy. (21. září 2026)
Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý útok na Záporoží. Zraněno je pět lidí, požár zachvátil budovu vysoké školy. (21. září 2026)
Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý útok na Záporoží. Zraněno je pět lidí, požár zachvátil budovu vysoké školy. (21. září 2026)
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Jednoho zraněného, který skončil v nemocnici, hlásí záchranáři z okresu Kropyvnyckyj na střední Ukrajině. Ruská armáda tam zasáhla blíže neurčený objekt infrastruktury.

Rusko zaútočilo 172 drony a malými střelami Banderol, uvedly vzdušné síly napadené země. Protivzdušná obrana 147 bezpilotních letounů a jednu střelu Banderol zneškodnila. Zásahy jsou hlášeny na 14 místech, na dalších čtyřech místech se zřítily trosky sestřelených vzdušných cílů.

Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Trvalou součástí konfliktu jsou téměř každodenní vzdušné útoky, které proti sobě znepřátelené země podnikají. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina zažila ruská metropole o uplynulém víkendu doposud nejrozsáhlejší ukrajinský dronový nálet.

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