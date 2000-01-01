náhledy
Masivní ruský noční útok na ukrajinské hlavní město Kyjev si vyžádal nejméně 17 mrtvých a 86 zraněných. Rusko podle šéfa vojenské správy města Tymura Tkačenka opět cílilo na civilisty a obytné budovy. Moskva rozsáhlý útok označila za odvetu za dřívější ukrajinské údery na své území. Ukrajinci v Moskvě zasáhli rafinerii. Rusko se zároveň v posledních týdnech dostává pod tlak na okupovaném poloostrově Krym.
Autor: AP
„Nepřítel opět útočí na obytné oblasti a zabíjí civilisty. Máme zde velmi rozsáhlé škody a značný počet obětí, včetně dětí,“ cituje šéfa vojenské správy Kyjeva Tymura Tkačenka ukrajinský deník Kyiv Independent.
Autor: AP
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že počet zraněných činí 86, z nichž 70 bylo hospitalizováno, a útok označil za „zuřivý“ a „nejrozsáhlejší na hlavní město za celou dobu války“. „Pro Kyjev to byla strašná noc,“ řekl a dodal, že škody vznikly ve všech městských částech. Kličko uvedl, že v Kyjevě byl na 3. července vyhlášen den smutku. Ukrajinská záchranná služba poté informovala o nejméně 17 zabitých.
Autor: AP
Kyjevský starosta Vitalij Kličko dále informoval o škodách způsobených padajícími úlomky sestřelených dronů, požáru hotelu v Ševčenkovské čtvrti, lidech uvězněných v poškozeném devítipatrovém domě v Desňanské čtvrti i požáru střechy vícepodlažní budovy v Holosijivské čtvrti.
Autor: AP
V Darnyckém rajónu byla zničena část devítipodlažní obytné budovy. Ministr vnitra Ihor Klymenko na Telegramu uvedl, že záchranáři z místa vyprostili 17 lidí, z toho sedm bylo vyproštěno ze sutin. Pátrací a záchranné operace pokračují, protože úřady se domnívají, že pod troskami mohou být uvězněni další lidé.
Autor: Reuters
K sedmé ranní místního času byly podle Kyiv Independent v důsledku útoku zaznamenány škody a zničení na více než 30 místech ve všech kyjevských obvodech. Moskva tento útok označila za odvetu. „V reakci na teroristické útoky Ukrajiny na civilní objekty na ruském území provedly ruské ozbrojené síly masivní úder pomocí pozemních a námořních přesných zbraní,“ cituje vyjádření ruského ministerstva obrany agentura TASS.
Autor: Reuters
Ukrajina totiž během června několikrát udeřila přímo na ruské hlavní město. Během těchto útoků vyřadila z provozu mimo jiné moskevskou ropnou rafinerii. Ruský prezident Vladimir Putin to tehdy označil za snahy o destabilizaci ruské společnosti a avizoval reciproční reakci.
Autor: Reuters
Jedná se o první rozsáhlý raketový a dronový útok Ruska na Ukrajinu za více než dva týdny, připomíná server britské stanice BBC.
Autor: Reuters
Stanice BBC rovněž s odkazem na ruská média uvádí, že Rusko zasáhlo také vojenské základny ve střední a východní Ukrajině. Uvedlo, že se zaměřilo na ukrajinskou obrannou a energetickou infrastrukturu v reakci na nedávné útoky na ruské elektrárny od Moskvy až po Černé moře.
Autor: Reuters
Na Ruskem okupovaném poloostrově Krym v posledních týdnech ztrácí pozice. Ukrajinci poničili několik klíčových mostů, např. Kerčský a další důležitou infrastrukturu. Potvrdily to nezávislé satelitní snímky. Na Kinburské kose rovněž zavlála ukrajinská vlajka a ukrajinské síly rovněž tvrdily, že ruské jednotky donutily k ústupu.
Autor: Reuters
„Další strašná noc pro obyvatele města, kteří ji byli nuceni strávit v úkrytech,“ uvedla velvyslankyně Ukrajiny v USA Olha Stefanišynová ve svém příspěvku na síti X.
Autor: Reuters
„Jednou či dvakrát týdně dochází k rozsáhlým leteckým útokům. Dnes se objevily znepokojivé zprávy o přípravách na další takový masivní ruský letecký útok. Máme k tomu příslušné zpravodajské informace,“ uvedl ještě před začátkem úderů ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Autor: Reuters
Útoky podle novinářů listu Kyiv Independent začaly kolem tři čtvrtě na deset večer. Uvedli, že se ozvaly silné exploze a slyšeli také systémy vzdušné obrany. „Krátce nato se objevily zprávy, že jednotky protivzdušné obrany zasáhly proti dronům na okraji města,“ píše deník.
Autor: Reuters
Ukrajinské letectvo varovalo, že se ke Kyjevu a dalším městům, včetně Mykolajivu, Konotopu a Chersonu, blíží skupiny ruských dronů. Zhruba o hodinu později oznámilo další vlny dronů směřující k hlavnímu městu. Tkačenko varoval, že drony útočí na město „ze všech směrů“.
Autor: AP
Obyvatelé Kyjeva se podle tamních médií uchýlili do stanic metra, kde hledali úkryt, a mnozí z nich zůstali pod zemí, protože útoky pokračovaly celou noc. Další fáze útoku začala v časných ranních hodinách, kdy na hlavní město začaly dopadat balistické rakety – včetně hypersonických raket typu Zircon.
Autor: Reuters