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OBRAZEM: Rusko pod tlakem. Masivní útok na Kyjev je pomstou za nálety na Moskvu

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  11:09aktualizováno  15:06
Poničená obytná budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním... Poničená budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním útoku. (2.... Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním... Poničená obytná budova v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním... Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním... Výbuch nad Kyjevem během ruského raketového a dronového útoku. (2. července... Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním... Poničená residenční oblast v ukrajinském hlavním městě Kyjev po ruském nočním... Záchranáři pracují na místě bytového domu poškozeného během nočních ruských... Záchranáři pracují na místě bytového domu poškozeného během nočních ruských... Hasiči zasahují u bytového domu poškozeného při rozsáhlém ruském raketovém a... Nad Kyjevem stoupá kouř po ruském raketovém a dronovém útoku na ukrajinskou...
Masivní ruský noční útok na ukrajinské hlavní město Kyjev si vyžádal nejméně 20 mrtvých a 86 zraněných. Rusko podle šéfa vojenské správy města Tymura Tkačenka opět cílilo na civilisty a obytné budovy. Moskva rozsáhlý útok označila za odvetu za předchozí ukrajinské údery na své území. Ukrajinci dříve v Moskvě zasáhli rafinerii. Rusko se zároveň v posledních týdnech dostává pod tlak na okupovaném poloostrově Krym.

Válka na Ukrajině

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