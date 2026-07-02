OBRAZEM: Rusko pod tlakem. Masivní útok na Kyjev je pomstou za nálety na Moskvu

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Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...
Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...
Sněmovna se vrátí k projednávání novely svého jednacího řádu, které ve středu nedokončila. Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí Sněmovny a dává možnost omezit řečnickou dobu při...
V New Yorku se v blízkosti sídla OSN ve čtvrtek zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína, uvedli aktivisté a exilová tibetská...
Na severovýchodě Thajska zemřelo devět mnichů poté, co do nich najel vozidlem jedenáctiletý chlapec. Dalších 13 mnichů utrpělo zranění, z toho tři jsou v kritickém stavu.
Od našeho zpravodaje v Maďarsku Vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) se v Budapešti setká s novou ministryní zahraničí Anitou Orbánovou (Tisza). Jednání se bude týkat především prohloubení...
Začínalo se bez soutěže, přes železnou oponu pronikali jen Italové, pekly se buřty, bojovalo se hesly za mír i proutkem za hrabalovský projekt. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, jenž...
Muž a pět dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, ve čtvrtek opustili nemocnice. Všichni jsou v pořádku. Děti byli hospitalizované v Jindřichově Hradci, muž v Českých...
Narodil se s vzácným genetickým syndromem AADC, který zastavil jeho vývoj na úrovni několikaměsíčního kojence. Nemohl se hýbat, trpěl bolestí i dalšími neduhy, byl odkázaný na péči rodičů. Po...
Nejméně dva lidé zemřeli a osm utrpělo zranění při nočních ruských vzdušných útocích na Sumskou oblast a Kryvyj Rih, uvádí ukrajinští činitelé. Rusko pokračuje v úderech na sousední zemi den poté, co...
Netěsnost na primárním potrubí vedení na rozhraní Michelské a Ohradní ulice přerušila dodávky teplé vody v části Prahy 4. Dotčeny jsou tisíce domácností. Předpoklad obnovy dodávek je v pátek večer.
Kanibalismus má nepříznivé dopady na lidské zdraví, což je hlavním důvodem, proč se v lidské společnosti neuchytil. Tvrdí to dvojice vědců z Polska a Česka, kteří pomocí matematického modelu dospěli...
Pražská, Kožlany, okres Plzeň-sever
2 800 000 Kč
Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla podle světových agentur ve čtvrtek večer (v pátek nad ránem SELČ) prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Pátrání po...
Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...