VIDEO: Syrová válka v zákopech. Režisér Sencov natočil film přímo v bojích

Na více jak třicetiminutovém videu ukrajinští vojáci říkají, že na ně Rusové tlačí ze všech stran a jsou velmi blízko, asi jen 15 metrů od jejich pozice. Invazní armáda na příslušníky ukrajinských ozbrojených sil útočí granátomety a vrhá proti nim tanky.

Záběry provází neustálý hluk střelby, která nikdy neutichá. Tři ze třinácti vojáků z videa, včetně samotného Sencova, byli zraněni. „Ne, kluci, odejděte beze mě, já zůstanu, protože to není vážné. Nedostanu se odsud,“ říká podle portálu Ukrajinska Pravda jeden zraněný voják.

Obránci na videu se rozhodnou opustit bráněný lesní pás v obrněných vozidlech ve dvou konvojích a přesunout se o padesát metrů dál. Varují, že Rusové po nich budou pálit ze všech směrů. Video končí tím, že se vojáci spolu s těžce zraněnými stahují k obrněným vozidlům, opouštějí bojiště a předají raněné zdravotníkům, kteří na ně již čekají na silnici.

Rusové se snaží Avdijivku dobýt od počátku invaze. V posledních měsících posílili své úsilí. Podle pozorovatelů by jim dobytí města, přezdívané vstupní brána do Doněcku, umožnilo posunout frontu a Ukrajincům by ztížilo případné získání Doněcku zpět.