„Vyhodili ho do povětří,“ popsal otec portálu Agentstvo. Důstojník podle něho hlásil nadřízeným, že se ocitl „na seznamu lidí určených k likvidaci“.
Ukrajinský web Myrotvorec zmiňuje Sečkova jako účastníka agrese podílejícího se na válečných zločinech. Ukrajinská rozvědka HUR v květnu 2022 obvinila vojenskou jednotku, u které Sečkov sloužil, z útoků na civilisty v Charkovské oblasti.
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Podplukovníka ruského letectva zabila exploze. Nálož byla ukrytá v autě
Petrohradský portál Fontanka ve čtvrtek napsal, že při výbuchu auta zahynul vysoce postavený ruský důstojník a jeho manželka byla těžce raněna. Totožnost oběti úřady neupřesnily.
Podle očitých svědků kolem desáté hodiny ráno explodovala ve voze nastražená nálož, když za volantem seděl podplukovník. Výbuch utrhl obětem nohy. Voják zahynul na místě, jeho ženu převezli do nemocnice, kde lékaři bojují o její život. Podle Fontanky šlo o důstojníka letectva a protivzdušné obrany.
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Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince
Telegramový kanál 112 psal, že obětí se stal vojenský pilot. Auto vybuchlo ve čtvrti, kde velká část bytů patří ruskému ministerstvu obrany a používají je ruští vojáci a jejich rodiny.
Fontanka později napsala, že bombu k autu již ve středu večer připevnila čtyřiadvacetiletá Ruska, kterou na sociální síti zverbovali Ukrajinci. Dívka vzápětí odletěla do Turecka a odtud do Kišiněvu, odkud lze dojet na hranici s Ukrajinou.
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VIDEO: V Moskvě vybuchlo auto s členem armády, přišel o části obou nohou
Výbuch v Petrohradu je jedním z řady útoků spáchaných na ruském území, z nichž mnohé byly namířeny proti lidem zapojeným do ruské invaze na Ukrajinu. Kyjev se přihlásil k odpovědnosti za některé z nich.
Za dva roky bylo v ruském týlu spácháno nejméně šest atentátů na ruské generály, přinejmenším tři generálové zahynuli v Moskvě a okolí.