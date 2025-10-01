„V Nové Kachovce bylo v důsledku útoků dronů poškozeno sídlo městské rady. Zahynul Vladimir Leonťjev,“ napsal Saldo na Telegramu.
Dodal, že dvě další ženy byly se zraněními převezeny do nemocnice. Leonťjeva nazval „jedním z prvních příznivců strany Jednotné Rusko“ v Chersonské oblasti.
Kyjev se k útoku dosud nevyjádřil. Ukrajinská média označují 61letého Leonťjeva, který byl podle ruských zdrojů zabit ukrajinským bombardovacím dronem zvaným baba Jaga, za kolaboranta.
Loni i letos uložily ukrajinské soudy Leonťjevovi v nepřítomnosti tresty vězení v délce 12 a 15 za únosy a nezákonné zadržování novináře a představitelů místní ukrajinské správy v době krátce po začátku ruské okupace v roce 2022.
Nová Kachovka leží v Chersonské oblasti na levém břehu řeky Dněpr, která v tomto místě odděluje území kontrolované ukrajinskou a ruskou armádou.