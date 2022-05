Všichni proti Putinovi? Ne tak docela. V Asii má má dost fanoušků

Diskuse, kterou jsem nedávno vedl se svojí indonéskou švagrovou, by se mohla vyučovat na seminářích věnovaných dezinformacím. Putin pro ni zůstává hrdinou. Buča? To se přece stává v každé válce. Pokud se tam vůbec něco odehrálo, tak rozkaz určitě nevydal ruský prezident, ale za vše jsou zodpovědní jeho vojáci. Obdobně jsem pochodil i v debatě s filipínskou intelektuálkou, kterou rozhodně nemohu podezřívat z nedostatku rozhledu. Přesto touží po jediném – vydat se do Moskvy a potřást si rukou s Putinem.

Sečteme-li všechny země a regiony, které na Rusko uvalily sankce, jejich celkový počet obyvatel činí pouhých 14 % světové populace. Jeffrey Sachs americký ekonom