Rusky jezdí rodit do Argentiny, chtějí pro své děti občanství a lepší budoucnost

Polina Čerepovická stála ve frontě na porodním oddělení nemocnice v Buenos Aires, když zaslechla rodnou ruštinu. „Bylo to šílené, přede mnou čekalo nejméně osm těhotných Rusek,“ vylíčila Čerepovická, které pochází z Moskvy. V argentinské metropoli porodila počátkem ledna.

Ačkoli koncept porodního turismu, tedy cestování do jiné země za účelem porodu a získání občanství pro dítě, není novinkou, narůstající izolace Kremlu od západních zemí učinila Argentinu vyhledávanou destinaci pro lidi, kteří touží svému dítěti dopřát privilegia druhého občanství.

Podle Georgije Polina z ruského velvyslanectví v Buenos Aires se do země v uplynulém roce přestěhovalo odhadem kolem dva a půl tisíc Rusů. „Mnoho z nich jsou ženy, které zde plánují porodit. V následujícím roce se toto číslo může zvýšit až na deset tisíc,“ domnívá se Polin.

„Že jsem těhotná jsem zjistila krátce poté, co začala válka. Když jsme viděli, jak se kolem nás zavírají hranice, věděli jsme, že musíme najít místo, kam se dostaneme snadno,“ pospala Čerepovická deníku The Guardian. „Argentinský pas otevře našemu dítěti mnoho dveří,“ věří.

Čerepovická z Ruska společně s manželem odjela loni na jaře, nyní plánují zůstat v Buenos Aires a požádat tu o argentinské občanství. Tento proces jim výrazně zjednoduší skutečnost, že jsou nyní rodiči dcery s místním pasem. Občanství mohou díky tomu získat za méně než dva roky.

Buenos Aires nahradilo Miami

„Buenos Aires je právě teď velmi žádané. Je to jediná destinace, se kterou v současnosti spolupracujeme,“ uvedla ruská rodačka žijící v Argentině Eva Pekurová, která vede agenturu, jež těhotným Ruskám rodícím v zahraničí zprostředkovává cestovní doklady, ubytování i pobyt v nemocnici.

„Hlavní výhodou argentinského pasu je, že jeho majitel může bez víza podnikat krátkodobé cesty do 171 zemí, včetně EU, Spojeného království a Japonska. Obtížné není ani získání dlouhodobého víza v USA,“ říká Pekurová, podle které rovněž není pro Rusy náročné prodloužit si v Argentině standardní devadesátidenní pobyt na delší dobu.

Rusové mohou momentálně bez víza vstoupit jen do 87 států. Pokud chtějí vycestovat jinam, čekají na povolení často dlouhé měsíce.

Stejně jako další společnosti v oboru i Pekurová dříve nabízela podobné zájezdy do několika dalších zemí, oblíbená byla zejména Florida v USA . Tento obchodní model se ale zhroutil s příchodem koronavirové pandemie. Nyní se vše ještě ztížilo. „Předtím vedlo Miami, nyní je to Buenos Aires. Všichni hledají možnosti, jak situaci v Rusku obejít,“ míní.

„Máme plno až do května 2023"

Ruské ženy, které chtějí porodit v Argentině, platí zprostředkovatelům jako je Pekurová od 30 do 220 tisíc korun dle požadovaných služeb. V nabídce je vše od zajištění překladatele až po focení s novorozencem.

Data o tom, kolik ruských žen cestuje do Argentiny s cílem porodit, nejsou k dispozici. Kirill Makovejev, jenž vlastní agenturu Baby.RuArgentina, uvedl, že jeho firma pomohla za poslední rok více než stovce Rusek. „Nyní máme obsazeno až do května 2023. Máme i čekací listinu,“ míní.

Podle Makovejeva v Buenos Aires denně přistane až tucet těhotných ruských žen. „Od začátku invaze šla poptávka prudce nahoru. Nemocnice mají dokonce reklamy v ruštině,“ říká. Podzimní částečná mobilizace, která vedla bezprecedentnímu exodu z Ruska, podle Makovejeva vedla k tomu, že se mnoho Rusů rozhodlo zůstat v Argentině natrvalo.

Kromě párů, které chtějí lepší budoucnost pro své děti, latinskoamerická země přitahuje také ruské IT pracovníky a další profesionály. „Argentina je vůči Rusům velmi tolerantní. Nevidíme žádné známky toho, že by místní úředníci chtěli zavést nějaká cestovní omezení,“ uvedl profesor v oboru finančnictví Maxim Mironov, jenž v Argentině žije sedmnáct let.