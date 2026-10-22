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Útok potrubím Ukrajinci oplatili. Vpadli do zad Rusům po 15 kilometrech pod zemí

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  19:23
Ukrajinští vojáci postoupili pomocí podzemních tunelů více než patnáct kilometrů do ruského týlu u Kupjansku v Charkovské oblasti. Při operaci zajali třicítku ruských vojáků. Ve čtvrtek to uvedl sbor Chartija, který spadá pod ukrajinskou Národní gardu.

„Rusové v okolí Kupjansku opakovaně využívali plynovody, aby pronikli za naše linie. Rozhodli jsme se proto využít podzemní trasu také, uvedl sbor. Postup podzemím doprovázely útoky na ruské pozice na povrchu a údery dronů. Podle sboru při nich zahynula stovka ruských vojáků. Tuto informaci však nelze nezávisle ověřit a Moskva ji nekomentovala.

Ukrajinci využili tunely k protiútoku v Kupjanské oblasti
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Kyjevané u zbytků obytných domů, které v noci čelily ruskému raketovému útoku. (21. října 2026)
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Ukrajinci před akcí zjišťovali, jak Rusové podzemní trasy využívají.

„Sledovali jsme, jak nepřítel operuje pod zemí, a studovali jsme jeho postupy. Rusové chtěli využít plynovody k proniknutí do týlu našich jednotek. Proto jsme se sami vydali pod zem. Předvídali jsme kroky nepřítele a osvojili si taktiku boje v podzemí,“ popsal ukrajinskému portálu Militarnyj velitel sboru, generál Ihor Obolenskyj.

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Vojáci se připravovali na fyzicky i psychicky náročný boj v uzavřených prostorách. Ženisté a technici jim připravili cestu podzemím, další specialisté se postarali o komunikaci, navigaci a zásobování.

Operace umožnila zajistit zadní část Kupjansku a vytvořit podmínky pro další akce v Charkovské oblasti, míní sbor.

Operace dostala jméno Veles podle slovanského pohanského boha podsvětí. Zapojil se do ní také útočný pluk R.U.H., dronové formace Lava a Achilles či útvary ukrajinské vojenské rozvědky. Účastnily se také dvě jednotky tvořené převážně Rusy, kteří bojují proti Putinovu režimu na straně Ukrajiny – Legie Svoboda Ruska a Ruský dobrovolnický sbor.

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Rusové potrubí k pronikání za ukrajinské linie využili už několikrát. V březnu 2025 se jejich speciální jednotky podle agentury AP přesouvaly potrubím u Sudži, kterým dříve proudil ruský plyn do Evropy.

V září téhož roku ukrajinské průzkumné drony u Kupjansku zaznamenaly ruské vojáky vedoucí plynovodem devět civilistů, které použili jako lidské štíty. Ukrajinci kvůli přítomnosti civilistů nezahájili palbu a případ zdokumentovali pro vyšetřování možných válečných zločinů.

Válka na Ukrajině

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