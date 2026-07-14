Rusko zaútočilo na Kyjev po jednání koalice ochotných. Ve městě vypukly požáry

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Na východním předměstí Kyjeva dopadly trosky dronů na otevřené prostranství, kde se vznítila auta, informoval primátor města Vitalij Kličko. Ruské síly podle něj použily i balistické střely. Na síti Telegram před údery na město varoval.
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Další úder. Ukrajina útočila na ropný sklad, na Moskvu letěly desítky dronů
Agentura DPA upozornila, že se útok odehrál poté, co v Paříži jednala takzvaná koalice ochotných, což jsou země, které zbrojně podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí. Představitelé koalice se dohodli na další podpoře Ukrajiny.
Lídři několika evropských zemí se v pondělí v Paříži dohodli s Ukrajinou na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Česká republika se na této iniciativě nepodílí a jejím členem není ani Polsko.
Členy „čistě obranné“ koalice, jejímž cílem je rozvíjet evropské „antibalistické kapacity“, jsou Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.