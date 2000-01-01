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Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra – zaútočily ukrajinské drony. Prohlédněte si, jak město po úderu vypadalo.
Autor: AP
Záběry z útoku se rychle rozšířily po sociálních sítích. Ukázaly výbuch ruské infrastruktury.
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Někteří lidé si totiž výbuchy a následný kouř natáčeli a fotili...
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířily drony na důležité cíle včetně petrohradského ropného terminálu.
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Zelenskyj přitom podotkl, že ropný terminál v Petrohradu je podle něj od ukrajinských hranic vzdálen na 1100 kilometrů.
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Vytvořil velký černý mrak, který byl vidět i z dálky.
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Ukrajinci na město zaútočili v den, kdy začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), na kterém má promluvit ruský prezident Vladimir Putin.
Autor: east2west news / WillWest News, Profimedia.cz
Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se evropští a američtí obchodní lídři přestali tohoto ekonomického fóra účastnit.
Autor: Reuters
Spojené státy nicméně budou mít letos v Petrohradu po letech svého zástupce, a to šéfa Komise Spojených států pro krásná umění (CFA) Rodneyho Mimse Cooka.
Autor: Reuters
CFA je nezávislá agentura federální vlády, která například schválila plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu tanečního sálu v Bílém domě nebo návrh chystaného vítězného oblouku ve Washingtonu.
Autor: Reuters