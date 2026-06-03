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Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
Pentagon zná jako své boty, má pověst jestřába a v první Trumpově vládě působil jako ministr pro záležitosti veteránů. Ohledně Íránu se ovšem s prezidentem úplně nepotkává. „Na začátku musíte udeřit...
Prodej tepelných čerpadel se v minulém roce držel na stabilní úrovni, letos opět mírně roste, přibližně o 16 procent. Zájem o tuto technologii se vrátil na předkrizovou úroveň, potvrzuje asociace....
Nejhorší sucho za posledních 65 let dopadá zatím hlavně na zemědělce. Na Pardubicku ho pociťuje ve velkém například Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, které se mimo jiné...
Mají čím dál větší bolesti zad, na které léky ani rehabilitace nezabírají. Jsou unavení, hůř se jim dýchá, nemohou pracovat. Často trvá až půl roku, než lékaři odhalí, že za to může rakovina kostní...
Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou, řekl ve čtvrtek šéf Kremlu Vladimir Putin. Rovněž uvedl, že americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení...
Osm a šest a půl let vězení vyměřil anglický soud českému páru za jejich účast na zločinecké síti, která pašovala do Británie finančně zranitelné osoby či lidi bez domova a nutila je pracovat v...
K tragické nehodě došlo ve čtvrtek podvečer v obci Chotilsko na Příbramsku. Nezletilý chlapec tam zemřel po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie,...
Krize v Knihovně Václava Havla se prohlubuje. Poté, co nadaci přestal sponzorovat její hlavní mecenáš, Bakala Foundation podnikatele Zdeňka Bakaly, oznámila konec i vdova po prvním českém...
Ve věku 77 let zemřel v pondělí expert na kriminologii Miroslav Scheinost, který vedl 20 let Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP). Ve čtvrtek to známilo na svém webu ministerstvo...
Ministr školství Robert Plaga plánuje proměnit svět českých univerzit. Nelíbí se mu, jak „těžkopádně“ jsou dnes vysoké školy řízené. A chtěl by to zefektivnit. Pro jsou i rektoři, ale kladou si...
Někteří obyvatelé centra Barcelony nabízejí k pronájmu své balkony na 10. června. Městem tehdy projede papež Lev XIV. před obřadem v chrámu Sagrada Família. Z balkonů bude možné sledovat jeho průjezd...
Až se bude v příštích dnech na vládě hlasovat o složení delegace pro červencový summit NATO v Ankaře, ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude proti účasti prezidenta Petra Pavla. „Nemáme...