O ruských záměrech informoval zpravodajský server UNIAN s odvoláním na zdroj z vojenské rozvědky.
Rusové plánují zaútočit především na objekty určené ke skladování a zpracování zemědělských plodin. „Jedná se o infrastrukturu obilných sil a skladů, zařízení na výrobu slunečnicového a dalších rostlinných olejů, ale také mlékárny, masokombináty, drůbežárny a další podniky,“ uvedl zdroj.
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Podle ukrajinského ministerstva obrany chce Rusko těmito útoky destabilizovat vnitřní situaci na Ukrajině. Záměrem je zasáhnout potravinovou bezpečnost a následně zahájit další informační kampaň, která by měla demoralizovat obyvatelstvo a snížit devizové příjmy.
Cílem Moskvy je tím pádem i konkurenční boj: následně chce zvýšit podíl ruského vývozu zemědělských produktů, zejména do zemí Afriky, Blízkého východu a Asie.
Ministr zemědělství a potravinářství Taras Vysockij uvedl, že v září vzrostl vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny oproti srpnovým údajům o 50 procent. Pokud se bude Rusku v útocích na potravinářský průmysl dařit, mohla by podle něho Ukrajina přijít až o 10 miliard dolarů – kolem 216 miliard Kč – z příjmů z vývozu.
Ruské ozbrojené síly doposud vedly systematickou kampaň vzdušných úderů proti ukrajinské energetické a dopravní infrastruktuře. Cílem těchto útoků je rovněž oslabit ukrajinskou ekonomiku, narušit logistiku a zkomplikovat život civilního obyvatelstva. V posledních měsících nabraly tyto údery na nové intenzitě.
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Rusko se zaměřuje na výrobu, přenos i distribuci elektřiny a tepla. Cílem jsou tepelné a vodní elektrárny, rozvodny a teplárenská zařízení, která už byla poškozena v předchozích letech.
Podle analýz začaly ruské síly na podzim 2026 zasahovat ukrajinskou energetiku dříve a s větší silou než v minulých letech, aby co nejvíce ztížily nadcházející zimu. Například při říjnových úderech v roce 2026 byly zasaženy hlavní elektrárny v Kyjevě a rozvodny v dalších regionech, což dočasně připravilo o proud přes milion lidí.