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Po energetice a mostech přichází na řadu vyhladovění. Kam zamíří další ruské útoky

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  20:22
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Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí náletům. (24. února 2022)

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí náletům. (24. února 2022) | foto: Reuters

Lidé chodí přes most v Kramatorsku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny...
Auto v plamenech kvůli ruskému úderu na mostě přes Dněpr v Záporoží. (6. října...
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko si prohlíží most přes Dněpr poškozený ruskými...
Následky ruského úderu na kyjevský most přes řeku Dněpr (4. října 2026)
24 fotografií
Rusko plánuje útočit na obilné sklady a další objekty potravinářského průmyslu na Ukrajině, varuje tamější ministerstvo obrany. To by mohlo pro zemi sužovanou válkou znamenat cestu k hladovění, nemluvě o finančních ztrátách kvůli narušení exportu.

O ruských záměrech informoval zpravodajský server UNIAN s odvoláním na zdroj z vojenské rozvědky.

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí náletům. (24. února 2022)
Lidé chodí přes most v Kramatorsku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny poškozený ruskými údery. (4. listopadu 2026)
Auto v plamenech kvůli ruskému úderu na mostě přes Dněpr v Záporoží. (6. října 2026)
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko si prohlíží most přes Dněpr poškozený ruskými údery. (27. října 2026)
24 fotografií

Rusové plánují zaútočit především na objekty určené ke skladování a zpracování zemědělských plodin. „Jedná se o infrastrukturu obilných sil a skladů, zařízení na výrobu slunečnicového a dalších rostlinných olejů, ale také mlékárny, masokombináty, drůbežárny a další podniky,“ uvedl zdroj.

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Podle ukrajinského ministerstva obrany chce Rusko těmito útoky destabilizovat vnitřní situaci na Ukrajině. Záměrem je zasáhnout potravinovou bezpečnost a následně zahájit další informační kampaň, která by měla demoralizovat obyvatelstvo a snížit devizové příjmy.

Cílem Moskvy je tím pádem i konkurenční boj: následně chce zvýšit podíl ruského vývozu zemědělských produktů, zejména do zemí Afriky, Blízkého východu a Asie.

Ministr zemědělství a potravinářství Taras Vysockij uvedl, že v září vzrostl vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny oproti srpnovým údajům o 50 procent. Pokud se bude Rusku v útocích na potravinářský průmysl dařit, mohla by podle něho Ukrajina přijít až o 10 miliard dolarů – kolem 216 miliard Kč – z příjmů z vývozu.

Ruské ozbrojené síly doposud vedly systematickou kampaň vzdušných úderů proti ukrajinské energetické a dopravní infrastruktuře. Cílem těchto útoků je rovněž oslabit ukrajinskou ekonomiku, narušit logistiku a zkomplikovat život civilního obyvatelstva. V posledních měsících nabraly tyto údery na nové intenzitě.

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Rusko se zaměřuje na výrobu, přenos i distribuci elektřiny a tepla. Cílem jsou tepelné a vodní elektrárny, rozvodny a teplárenská zařízení, která už byla poškozena v předchozích letech.

Podle analýz začaly ruské síly na podzim 2026 zasahovat ukrajinskou energetiku dříve a s větší silou než v minulých letech, aby co nejvíce ztížily nadcházející zimu. Například při říjnových úderech v roce 2026 byly zasaženy hlavní elektrárny v Kyjevě a rozvodny v dalších regionech, což dočasně připravilo o proud přes milion lidí.

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