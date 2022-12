Sotva se vrátil, chce pomoci Donbasu. „Obchodníkovi se smrtí“ nabízí práci

Šéf zahraničního výboru ruské Státní dumy Leonid Sluckij přizval ke spolupráci pašeráka zbraní Viktora Buta, nedávno propuštěného z amerického vězení, informovala agentura TASS. But se ve čtvrtek po bezmála 15letém pobytu ve vězení vrátil do vlasti poté, co ho Washington vyměnil za Ruskem vězněnou americkou basketbalistku Brittney Grinerovou.