Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Podle Jermaka záběry dokazují, že ruské síly během svých ofenzivních operací používají americké symboly.
Video se objevilo na prokremelských platformách v pondělí 18. srpna, několik dní po setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vůdce Vladimira Putina.
Podle popisku se jedná o ukořistěný americký obrněný transportér M113, a mělo by jít o místo poblíž vesnice Mala Tokmachka v Záporožské oblasti.
|
Putin souhlasí s „článkem 5“ pro Ukrajinu a nabízí územní ústupky, uvedl Witkoff
Americké obrněné vozidlo M113 se dostalo do rukou Rusů už minulosti během bojů poblíž vesnice Kotlyne v Doněcké oblasti. Pokusili se s ním zaútočit, ale jejich akce byla zastavena na zaminované silnici pod dohledem ukrajinských dronů, což vedlo k eliminaci ruského personálu a několika obrněných vozidel.
Server Bild uvádí, že podle pozorovatelů chtějí Rusové pomocí tohoto videa demonstrovat, že pokud Ukrajina nevyhoví požadavkům Trumpa a Putina, budou pokračovat v postupu směrem k Záporoží, v podstatě s podporou USA. Podle ruského výkladu totiž pouze dobrovolné předání Donbasu Putinovi povede k ukončení ofenzívy v jižní části Ukrajiny.