Autor:
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku Kremlu, aby přijel do Moskvy k jednání s ruským prezidentem, pozval Vladimira Putina do Kyjeva.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026) | foto: Kuba StezyckiReuters

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...
Představitelé USA, Ukrajiny, Ruska a SAE na jednání v Abú Zabí. (23. ledna 2026)
Stany vládního humanitárního centra v Kyjevě, kde se obyvatelé mohou ohřát,...
31 fotografií

„Je to možnost, ale nikoliv dohoda,“ řekl Zelenskyj podle ukrajinských médií o případném energetickém příměří. „Zatím nemohu říct, zda to bude fungovat. Nevedla se o tom přímá jednání, nejsou o tom přímé dohody s Ruskem,“ řekl.

„Každopádně chceme ukončit válku a jsme připraveni přistoupit ke snižování eskalace. Nebude-li Rusko na nás útočit, nesáhneme k odvetě. Je to možnost, a ne dohoda,“ řekl podle webu RBK-Ukrajina.

Rusko podle amerického prezidenta Donalda Trumpa slíbilo na týden přerušit vzdušné útoky na ukrajinskou metropoli i další města. Moskva toto dílčí příměří dosud nepotvrdila, nicméně ukrajinské úřady během noci o nových útocích na Kyjev či na energetiku neinformovaly.

Putin slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev, tvrdí Trump

Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské invazi, čekají podle meteorologů v nadcházejících dnech mimořádně silné mrazy, kdy teplota klesne i na minus 20 stupňů.

„Něco se děje mezi USA a Íránem“

Další kolo třístranných rozhovorů o americkém plánu na ukončení války by se mělo konat v neděli v Abú Zabí v Spojených arabských emirátech, ale Zelenskyj uvedl, že neví, kdy se další schůzka uskuteční.

„Datum nebo místo konání se mohou změnit, protože podle našeho názoru se něco děje mezi Spojenými státy a Íránem. Tento vývoj by pravděpodobně mohl ovlivnit načasování,“ řekl Zelenskyj.

„Už žádní klauni.“ Putin začal na mírové rozhovory posílat generály GRU

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu uvedl, že Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, kteří se zúčastnili předchozího kola rozhovorů, se víkendové schůzky v Abú Zabí nezúčastní.

„Je pro nás velmi důležité, aby se schůzky zúčastnili všichni, s nimiž jsme se dohodli, protože všichni očekáváme zpětnou vazbu,“ poznamenal Zelenskyj.

„Ať Putin přijede do Kyjeva“

Ukrajinský prezident kategoricky zavrhl možnost setkat se s ruským vůdcem Putinem v Moskvě. „Samozřejmě je pro mne nemožné, abych se setkal s Putinem v Moskvě. To je stejné jako setkat se s Putinem v Kyjevě. Taky ho můžeme pozvat do Kyjeva, ať přijede. Veřejně jej zvu, ať se rozhodne,“ prohlásil podle RBK-Ukrajina.

Zelenskému bychom při jednání v Moskvě zaručili bezpečnost, slibuje Rusko

Ukrajina si podle Zelenského přeje dohodnout se na skutečném ukončení války, a proto je také připravena domluvit se na reálné podobě schůzky nejvyšších představitelů, která by vedla k výsledkům a které by se podle něj měli zúčastnit i Evropané.

„Ale pokud si někdo nepřeje setkat se, ale nemůže si dovolit to přímo prohlásit, pak zaznívají pozvání do Moskvy. Je jasné, co se děje,“ dodal.

Moskva ani Bělorusko jako místo jednání o ukončení války podle Zelenského nepřipadají v úvahu z naprosto zřejmých důvodů: Moskva je hlavním městem státu, který proti Ukrajině rozpoutal agresivní válku a zabíjí Ukrajince, a Minsk se jeví komplicem ruského počínání.

Pokud je Zelenskyj skutečně připraven se s Putinem sejít, bude očekáván v Moskvě, prohlásil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov po prvním třístranném jednání v Abú Zabí o americkém mírovém plánu.

„Garantujeme, že mu zajistíme bezpečnost i nezbytné podmínky pro práci,“ ujistil. Ušakov připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.

