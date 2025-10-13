Zelenskyj opět navštíví Bílý dům. S Pavlem mluvil o dalších nápadech na obranu

Americký prezident Donald Trump se chystá v pátek přivítat v Bílém domě svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského. Ten v pondělí hovořil mimo jiné s českým prezidentem Petrem Pavlem. Poté uvedl, že existují další nápady, které mohou nyní ukrajinskou obranyschopnost posílit.
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN. (23. září 2025) | foto: ČTK

O Zelenského návštěvě Bílého domu píše list Financial Times s odvoláním na tři informované zdroje. O očekávaném pátečním setkání Trumpa a ukrajinského prezidenta informoval také portál Axios.

Zelenskyj v pondělí uvítal příměří v Pásmu Gazy, kterého bylo dosaženo za Trumpova zprostředkování. Podle Zelenského to dává naději na mír i Ukrajině, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi.

I v této válce se americký prezident snaží hrát roli zprostředkovatele mezi Kyjevem a Moskvou. „ Když je dosaženo míru v jedné části světa, přináší to větší naději na mír v dalších regionech, kde je život stále v ohrožení,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

„Pracujeme na tom, aby den míru nastal i pro Ukrajinu. Ruská agrese zůstává posledním globálním zdrojem destabilizace. Pokud bylo dosaženo příměří a míru pro Blízký východ, vedení a odhodlání globálních aktérů může jistě fungovat i pro nás, na Ukrajině, v Evropě,“ dodal.

Zelenskyj si telefonoval s Pavlem o pomoci

Zelenskyj v pondělí uvedl, že hovořil s českým prezidentem Petrem Pavlem o pokračování pomoci Ukrajině. „Česká republika od samého začátku této totální války silně podporuje Ukrajinu a náš lid. Vážíme si veškeré poskytnuté pomoci,“ napsal na síti X.

„Informoval jsem prezidenta Pavla o ruských útocích na naše města a obce, při nichž jsou každý den nasazeny stovky dronů. Diskutovali jsme o české iniciativě dodávat dělostřelecké granáty. Existují i další nápady, které mohou Ukrajinu a naši obranu v současné době posílit. Dohodli jsme se, že naše týmy projednají všechny podrobnosti. Děkuji,“ dodal.

Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku

Výsledek říjnových parlamentních voleb v Česku by mohl vést k omezení podpory Ukrajině. Šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš mimo jiné slibil, že zruší českou muniční iniciativu, což je program, který pomáhá zajišťovat Kyjevu dělostřeleckou munici. Česko podle Babiše dostatečně pomáhá přes EU, zbrojovky můžou na Ukrajinu bez problémů vyvážet.

Loni Ukrajina díky české muniční iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.

S Babišem mluvil Zelenskyj minulý týden, přičemž se podle ukrajinského prezidenta domluvili, že se v nejbližší době sejdou osobně. „Pracujeme na tom, aby spolupráce mezi našimi zeměmi byla produktivnější,“ uvedl Zelenskyj. Babiš ukrajinské hlavě státu vyjádřil podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Pokud vše vyjde, chce Ukrajinu příští rok navštívit.

