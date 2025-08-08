Summit se má konat již příští týden, cituje Bloomberg lidi obeznámené s jednáními. USA se údajně snaží získat pro dohodu i souhlas Ukrajiny a Evropy.
Putin podle agentury žádá, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, stejně jako Krymu, který Rusko nelegálně okupuje už od roku 2014. Prakticky by to znamenalo, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by musel nařídit stažení vojáků z těch oblastí Luhanské a Doněcké oblasti, které stále drží Ukrajina a poskytnout tak Rusku vítězství, které jeho armáda nebyla schopná dosáhnout od začátku invaze.
Moskva se dlouhodobě snaží jednat přímo s Washingtonem, Putin by tak docílil odstavení Ukrajiny a jejích evropských spojenců na druhou kolej. Kyjev by mohl být postaven před dohodu typu „ber nebo nech být“, v níž bude muset akceptovat ztrátu ukrajinského území, zatímco Evropě hrozí, že bude muset dohlížet na dodržování příměří, zatímco Putin bude znovu budovat své síly, podotýká agentura.
Rusko by v rámci dohody zastavilo svou ofenzivu v Chersonské a Záporožské oblasti podél současných bojových linií, dodává Bloomberg s tím, že text dohody se stále upravuje. Není jisté, zda se Kreml hodlá vzdát jakéhokoli území, které v současné době okupuje.
Cílem dohody zmrazit konflikt a připravit se na konečná mírová jednání, uvádí s ní obeznámení lidé. USA déle tlačí na Rusko, aby přijalo dočasné příměří a vytvořilo tak prostor pro finální mírové rozhovory.
Ani Bílý dům, ani Kreml se zatím k chystaným návrhům nevyjádřily. Kyjev dosud dával najevo, že ruskou okupaci a anektování svého území nepřijme.
Trump Rusku pohrozil, že pokud nepřijme příměří s Ukrajinou, bude čelit sankcím, stejně tak i země, které od něj odebírají ropu. Původně dal Moskvě ultimátum padesát dní, později to zkrátil na deset dní. Lhůta uplyne v pátek 8. srpna. Již nicméně nepřímo zvýšil tlak na Rusko uvalením 25procentního cla na zboží dovážené z Indie za odebírání ruské ropy.
Stanice ABC News poznamenává, že přetrvává nejistota, zda USA uvalí na Moskvu nové ekonomické sankce, zatímco se hovoří o možném brzkém bilaterálním setkání Trumpa a Putina. „Bude to na něm,“ odpověděl šéf Bílého domu na otázku, zda stále platí termín 8. srpna. „Uvidíme, co řekne. Bude to na něm. Jsem velmi zklamaný.“
USA chtějí, aby se summitu zúčastnil i Zelenskyj, který opakovaně vyzývá šéfa Kremlu k schůzce. Podle Bloombergu není jasné, zda Putin souhlasí s účastí na třístranném setkání s Trumpem a Zelenským příští týden, i když již dosáhl dohody s americkým prezidentem. Ruský prezident řekl, že není proti setkání s ukrajinskou hlavou státu, musí být k tomu ale nejdříve vytvořené podmínky.
Trump řekl, že setkání Putina se Zelenským nebylo podmínkou pro jeho schůzku s šéfem Kremlu. „Chtěli by se se mnou setkat a já udělám vše, co je v mých silách, abych zastavil zabíjení,“ uvedl americký prezident.