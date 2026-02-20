„Američané a Rusové říkají, že jestli chceme, aby válka zítra skončila, musíme odejít z Donbasu,“ řekl Zelenskyj. Washington to podle něj „vidí jako řešení problému“, zatímco pro Rusy jde o způsob, jak rychle dobýt Donbas bez dalších ztrát.
|
Kyjev hlásí zadržení deseti lidí, na příkaz Moskvy plánovali zabít známé Ukrajince
Ukrajina ale podle prezidenta chce nejprve získat bezpečnostní záruky od Washingtonu, aby pak mohla s Rusy jednat ze silnější pozice o možných kompromisech, a to i o těch územních. Jakékoliv stahování ukrajinských sil ale musí být provázeno i obdobným stažením ruských sil, tvrdil šéf státu.
Donbas se skládá z Luhanské a Doněcké oblasti. Necelá pětina Doněcké oblasti zůstává v rukou ukrajinských ozbrojených sil.
Ukrajinská armáda v posledních dnech dobyla zpět 300 kilometrů čtverečních svého území při protiofenzívě na jihovýchodě Ukrajiny, prohlásil Zelenskyj.
|
Trump na mě tlačí, vyzývá k ústupkům Ukrajinu, ne Rusko, uvedl Zelenskyj
„Mohu dnes hlavně poblahopřát naší armádě a všem ozbrojeným silám, protože k dnešnímu dni osvobodily 300 kilometrů čtverečních,“ řekl. Protiofenzíva je podle něj součástí „širších plánů“ Kyjeva, dalších podrobností se však zdržel.
Ukrajinský prezident také uvedl, že Spojené státy nadále poskytují Kyjevu zpravodajské informace, a to na stejné úrovni jako dříve. „Od Francie a dalších evropských zemích dostáváme zpravodajské informace, které požadujeme. A dostáváme zpravodajské informace od Američanů, na stejné úrovni jako dříve,“ tvrdil.
Upřesnil, že ačkoliv USA „vždy poskytovaly spoustu informací“, ne vždy reagovaly na všechny požadavky Kyjeva.
|
Pošlu ti uši zajatců jako dárek, psal ruský generál manželce. Velení mu tleskalo
Server BBC News připomněl, že loni v březnu USA na několik dní přerušily poskytování zpravodajských informací Kyjevu, ale pak jej opět obnovily. Spojené státy nicméně přestaly poskytovat Ukrajině humanitární a finanční pomoc a také přestaly bezúplatně poskytovat zbraně.
Zelenskyj v interview potvrdil, že chce, aby vojenský kontingent, který země z „koalice ochotných“, především Británie a Francie navrhují vyslat na Ukrajinu v případě vyhlášení příměří, byl rozmístěn „co nejblíže k frontové linii“.
Poznamenal rovněž, že na uspořádání voleb na Ukrajině naléhají především Rusové: „Buďme upřímní: Rusové se mne chtějí zbavit,“ poznamenal. „Nikdo (na Ukrajině) nechce volby během války. Všichni se bojí, že by to mělo zničující účinek, rozdělilo by to naši společnost,“ dodal s tím, že se sám ještě nerozhodl, zda v příštích volbách bude kandidovat.
Moskva ze své strany po téměř čtyřech letech bojů nejeví žádné známky připravenosti na kompromis, přičemž ruský prezident Vladimir Putin slibuje, že Rusko dosáhne svých cílů silou, pokud diplomacie selže, podotkla AFP.