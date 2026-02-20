Už i USA chtějí, aby se Ukrajina stáhla i z nedobyté části Donbasu, řekl Zelenskyj

Autor: ,
  19:35aktualizováno  19:55
Spojené státy a Rusko od Ukrajiny požadují, aby kvůli ukončení války stáhla vojáky z Donbasu. A to i části, kterou ruští vojáci nedobyli, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V interview upozornil na úspěchy ukrajinských sil v posledních dnech a také naléhal na poskytnutí západních bezpečnostních záruk, které by zabránily další ruské invazi v budoucnu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příjezdu na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku. (22. ledna 2026) | foto: Evan VucciČTK

„Američané a Rusové říkají, že jestli chceme, aby válka zítra skončila, musíme odejít z Donbasu,“ řekl Zelenskyj. Washington to podle něj „vidí jako řešení problému“, zatímco pro Rusy jde o způsob, jak rychle dobýt Donbas bez dalších ztrát.

Kyjev hlásí zadržení deseti lidí, na příkaz Moskvy plánovali zabít známé Ukrajince

Ukrajina ale podle prezidenta chce nejprve získat bezpečnostní záruky od Washingtonu, aby pak mohla s Rusy jednat ze silnější pozice o možných kompromisech, a to i o těch územních. Jakékoliv stahování ukrajinských sil ale musí být provázeno i obdobným stažením ruských sil, tvrdil šéf státu.

Donbas se skládá z Luhanské a Doněcké oblasti. Necelá pětina Doněcké oblasti zůstává v rukou ukrajinských ozbrojených sil.

Ukrajinská armáda v posledních dnech dobyla zpět 300 kilometrů čtverečních svého území při protiofenzívě na jihovýchodě Ukrajiny, prohlásil Zelenskyj.

Trump na mě tlačí, vyzývá k ústupkům Ukrajinu, ne Rusko, uvedl Zelenskyj

„Mohu dnes hlavně poblahopřát naší armádě a všem ozbrojeným silám, protože k dnešnímu dni osvobodily 300 kilometrů čtverečních,“ řekl. Protiofenzíva je podle něj součástí „širších plánů“ Kyjeva, dalších podrobností se však zdržel.

Ukrajinský prezident také uvedl, že Spojené státy nadále poskytují Kyjevu zpravodajské informace, a to na stejné úrovni jako dříve. „Od Francie a dalších evropských zemích dostáváme zpravodajské informace, které požadujeme. A dostáváme zpravodajské informace od Američanů, na stejné úrovni jako dříve,“ tvrdil.

Upřesnil, že ačkoliv USA „vždy poskytovaly spoustu informací“, ne vždy reagovaly na všechny požadavky Kyjeva.

Pošlu ti uši zajatců jako dárek, psal ruský generál manželce. Velení mu tleskalo

Server BBC News připomněl, že loni v březnu USA na několik dní přerušily poskytování zpravodajských informací Kyjevu, ale pak jej opět obnovily. Spojené státy nicméně přestaly poskytovat Ukrajině humanitární a finanční pomoc a také přestaly bezúplatně poskytovat zbraně.

Zelenskyj v interview potvrdil, že chce, aby vojenský kontingent, který země z „koalice ochotných“, především Británie a Francie navrhují vyslat na Ukrajinu v případě vyhlášení příměří, byl rozmístěn „co nejblíže k frontové linii“.

Poznamenal rovněž, že na uspořádání voleb na Ukrajině naléhají především Rusové: „Buďme upřímní: Rusové se mne chtějí zbavit,“ poznamenal. „Nikdo (na Ukrajině) nechce volby během války. Všichni se bojí, že by to mělo zničující účinek, rozdělilo by to naši společnost,“ dodal s tím, že se sám ještě nerozhodl, zda v příštích volbách bude kandidovat.

Moskva ze své strany po téměř čtyřech letech bojů nejeví žádné známky připravenosti na kompromis, přičemž ruský prezident Vladimir Putin slibuje, že Rusko dosáhne svých cílů silou, pokud diplomacie selže, podotkla AFP.

Vstoupit do diskuse (103 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

20. února 2026  16:37,  aktualizováno  20:29

Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné činnosti

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice po ohledání auta cizince...

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice na Praze 14 cizince podezřelého z násilné trestné činnosti v Polsku. Tam bude také předán k dalšímu vyšetřování.

20. února 2026  20:14

Nejtemnější den. Britskou monarchií otřásá zatčení králova chlípného bratra

Premium
Bratr britského krále Andrew Mountbatten-Windsor opouští policejní stanici v...

Ještěže se toho Alžběta II. nedožila. Potupný pád jejího zhýralého syna Andrewa ve čtvrtek korunovalo zatčení policií, navíc v den jeho šestašedesátých narozenin. Britská veřejnost ho svorně nenávidí...

20. února 2026

Už i USA chtějí, aby se Ukrajina stáhla i z nedobyté části Donbasu, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příjezdu na zasedání Světového...

Spojené státy a Rusko od Ukrajiny požadují, aby kvůli ukončení války stáhla vojáky z Donbasu. A to i části, kterou ruští vojáci nedobyli, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V interview...

20. února 2026  19:35,  aktualizováno  19:55

CDU znovu zvolila Merze předsedou. Dostal přes 90 procent, více než minule

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...

Německá strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) si podle očekávání do svého čela opět zvolila kancléře Friedricha Merze. Na celostátním sjezdu ve Stuttgartu dostal 91,17 procenta hlasů, a dosáhl tak...

20. února 2026  19:55

Konečně získal souhlasy a vyřešil střet zájmů. Babiš převedl Agrofert do fondu

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) k dnešku vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, když získal souhlasy regulatorních orgánů tří členských států Evropské unie....

20. února 2026  18:12,  aktualizováno  19:13

Vláda vrátí slevu 75 procent na jízdné pro studenty a seniory. Od kdy bude platit

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Sleva na jízdném 75 procent pro seniory a studenty, kterou má současná vláda v programovém prohlášení, by měla začít platit od 1. ledna 2027. V pátek to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD)....

20. února 2026  18:58

VIDEO: Bodyguardi ázerbájdžánského prezidenta napadli v USA demonstranty

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Aliyeva

Tělesná stráž chránící ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva napadla krajany, kteří ve Washingtonu demonstrovali za osvobození politických vězňů. Na sociálních sítích se šíří video z incidentu....

20. února 2026  18:39

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

Evropská komise chce 2500 nových úředníků. Šetřete, píše devět zemí včetně Česka

Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se...

Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá dopisem Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. Informoval o tom...

20. února 2026  17:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)

Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech...

20. února 2026  17:34

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  14:56,  aktualizováno  17:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.