Ať se vojska NATO stáhnou z Rumunska a Bulharska, žádá Rusko v Ženevě

Blinken má za sebou středeční rozhovory v Kyjevě a čtvrteční v Berlíně. Uvolnění napětí mezi Kyjevem a Moskvou to zatím nepřineslo a Blinken se netajil tím, že to tak nejspíš zůstane i po pátečním jednání.

„Máme co do činění s obtížnými záležitostmi a nepodaří se je vyřešit rychle. Určitě nečekám, že je vyřešíme zítra (v pátek) v Ženevě,“ prohlásil v Berlíně.

Moskva v prosinci zveřejnila návrhy dvou dokumentů s bezpečnostními garancemi, jež požaduje od USA a NATO. Zahrnují mimo jiné závazek aliance, že se nerozšíří o Ukrajinu a že upustí od vojenských aktivit na Ukrajině, ve východní Evropě, na Kavkaze a ve Střední Asii. Washington i NATO požadavky odmítají.

Lavrov dal zase dopředu najevo požadavek, aby Washington místo šíření zpráv o chystané ruské agresi, kterou Moskva popírá, raději přiměl Kyjev plnit takzvané minské dohody. Jejich cílem je ukončit konflikt mezi ukrajinskými vládními silami a proruskými separatisty na východě Ukrajiny. Dohody však, kromě křehkého příměří, průlom nepřinesly a Moskva a Kyjev se vzájemně obviňují z jejich neplnění.

Aliance se od roku 1997 rozšiřovala směrem na východ v několika vlnách, Česká republika do ní vstoupila v roce 1999 spolu s Polskem a Maďarskem, Rumunsko, Bulharsko spolu se Slovenskem a dalšími státy následovaly o pět let později.

„Jde o stažení zahraničních vojáků, techniky a výzbroje a dalších kroků s cílem vrátit konfiguraci z roku 1997 na území zemí, které k tomuto datu nebyly členy NATO. To se týká Bulharska i Rumunska,“ uvedl podle ruských agentur Lavrov.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu uvedl, že Paříž je připravena vyslat vojáky do dalších zemí NATO, jmenovitě zmínil Rumunsko. Americká vojenská přítomnost v zemi by se také mohla rozšířit poté, co prezident Joe Biden tentýž den řekl, že Washington je ochotný zvýšit počet vojáků v Polsku, Rumunsku a dalších státech východního křídla aliance, pokud se ruský prezident rozhodne zaútočit na Ukrajinu.

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a v Bělorusku desetitisíce vojáků. Kyjev i některé západní země tvrdí, že se Moskva připravuje na možnou invazi. Z Washingtonu v posledních dnech zaznělo, že Rusko by mohlo zahájit útok kdykoliv.

Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu, popírá, že by chystalo útok. Podle Moskvy je stažení vojsk možné teprve tehdy, když od Západu získá požadované záruky.